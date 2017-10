Una cerveza artesanal está haciendo furor

Padre de cuatro hijos y empleado del Hotel Termas, Paul Teves es artífice de uno de los proyectos más novedosos de los últimos años en Rosario de la Frontera. A raíz de una simple curiosidad, hoy los tiempos de producción no le alcanzan e incluso le pagan por adelantado. Bajo el nombre de Barba's Beer en honor a su padre, la marca, en poco tiempo, ha despertado interés y ahora los turistas ya tienen un souvenir para llevarse a sus casas. Todo comenzó con un mail publicitario. Paul recibió en su correo personal una oferta de un kit para hacer cerveza artesanal y, como gran degustador de la bebida, la curiosidad le despertó el deseo de comprarlo.

En diálogo con El Tribuno, contó: "Este proyecto arrancó medio de casualidad. A mí me gusta la cerveza y compré un kit chico, de 18 litros, que traía los ingredientes. La primera vez me pareció buena y me gustó. Siempre hice poco y convidaba a amigos y familiares. Tenía buena aceptación hasta que un día lo pensé como un proyecto rentable, visto que había un mercado que se podía explotar. Además, en Rosario no tenemos un símbolo propio para que se lleven y nos represente. Así empecé a buscar precios en los insumos y a comprar equipamiento más grande".

Algunos secretos

De acuerdo al testimonio de Paul, la cerveza lleva 4 ingredientes básicos: agua, malta, lúpulos y levadura. Es fundamental que el agua sea de buena calidad y con un PH lo más neutro posible. Para la cocción se coloca la malta en un proceso que se llama macerado en el cual se pone el agua a una temperatura x con la malta básica y luego se le añade los distintos tipos, según la cerveza que se quiere hacer. Luego viene una etapa de control de liberación de azúcar, filtrado y a hervirse aproximadamente una hora. Una vez que está lista para fermentar, pasa por un proceso de enfriamiento contracorriente o pasteurización. Según Teves, es muy importante que no se contamine. La levadura convierte el azúcar en gas y alcohol.

Trabajo a pulmón

"El proceso desde la cocción hasta la puesta en venta son por lo menos 30 días. Arranqué con una proyección de venta de 30 litros cada 15 días y la respuesta fue tan buena que los vendí en dos días. Es más, hay gente que me empezó a pagar por anticipado. Ahora cocino el doble y todavía no agarro el ritmo que necesito. Esto es todo a pulmón, me ayuda mi señora, mis padres y también mis hijos. Las redes sociales son una herramienta fundamental como publicidad", agregó.

Barba's Beer en sus tres variedades, rubia, negra y roja, puede adquirirse en el Paseo de los Artesanos, ubicado frente a plaza Independencia, en el local La Feliciana. Con la marca se impone cada vez más a gran escala.

"Me gustaría crecer y que tengamos la posibilidad de contar con alguna línea de financiamiento, ya que los costos son bastante elevados y por ahí se complica comprar los insumos", finalizó Teves.