Gremios aeronáuticos ratificaron el paro total del martes tras el fracaso de la negociación salarial

Los trabajadores aeronáuticos ratificaron hoy el paro de 24 horas para el martes próximo, que afectará a todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral, ante "el fracaso de las negociaciones salariales que venimos llevando desde hace 50 días".

Así lo señaló este viernes el secretario de Prensa de Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Marcelo Urich.

"El martes 31 vamos a parar las 24 horas. No habrá vuelos en Aerolíneas y Austral por el fracaso de las negociaciones salariales, que se extendieron por 50 días", enfatizó el sindicalista.

En declaraciones a radio Splendid, Urich indicó que "la oferta salarial que nos hizo Aerolíneas, del 16% de aumento, está muy lejos de la realidad. Nosotros reclamamos un 26%. Estamos viendo amenazados a nuestros salarios".

El dirigente comentó que el Ministerio de Trabajo "intimó a la empresa a que haga una propuesta superadora, pero no lo hizo. Por ahora no nos han convocaado nuevamente al diálogo. Pero creemos que esto se destraba con voluntad política".

Urich resaltó, además, que "anticipamos la medida de fuerza con cinco días de antelación para que todo el mundo pueda reprogramar sus vuelos y nadie tenga inconvenientes".

Ayer, se realizó una nueva audiencia entre trabajadores y empresarios en el Ministerio de Trabajo que no arrojó resultados favorables, por lo que ingresaron a otro cuarto intermedio.

Por otra parte, el sindicalista cuestionó el ingreso de las líneas aéreas de bajo costo en el mercado local.

"Las low cost están en crisis en todo el mundo, por la baja confiabilidad y servicio", advirtió.

Además de UPSA, los gremios que convocan al paro son la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Asociación de Personal Aeronáutico (APA).