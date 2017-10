EEUU, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido rechazaron la independencia catalana

La declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña generó hoy un amplio rechazo de bloques regionales y de las principales potencias del mundo, que, de hecho, expresaron su respaldo al gobierno de Madrid y su promesa de no reconocer el intento separatista.

Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y todas las instancias de la Unión Europea anunciaron que desconocerán a Cataluña como país independiente. En el caso de Rusia, el gobierno de Vladimir Putin prefirió considerar el episodio como un tema interno de los españoles.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que "Cataluña es una parte integral de España" y aseguró que el gobierno estadounidense apoya las medidas adoptadas por el Ejecutivo español para mantener a España "fuerte y unida".

"Cataluña es una parte integral de España, y EEUU apoya las medidas constitucionales del Gobierno español para mantener a España fuerte y unida", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un breve comunicado.

Washington aseguró además que Estados Unidos "disfruta de una gran amistad" y de una "duradera" colaboración con España, que considera su "aliado" en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que España se unió en 1982.

Desde Moscú, las autoridades rusas reiteraron que su posición respecto de la situación de Cataluña "no ha cambiado" y "sigue siendo la misma", en alusión a que lo considera un asunto interno español.

"Nuestra posición sobre este tema es consistente y no ha cambiado. La hemos hecho pública repetidas veces en la página web del Ministerio de Exteriores", dijo la portavoz de este departamento, María Zajárova, desde Buenos Aires, donde se encuentra acompañando al canciller Serguéi Lavrov.

El gobierno del Reino Unido, en tanto, afirmó que "no reconoce ni reconocerá" la declaración unilateral de independencia de Cataluña. "Seguimos queriendo ver cómo se preserva el imperio de la ley, se respeta la Constitución española y se mantiene la unidad de España", señaló un vocero de la primera ministra británica, Theresa May.

A su turno, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó que "nadie" en la Unión Europea (UE) reconocerá la declaración de independencia y pidió "restablecer la legalidad como base para el diálogo".

"Nadie en la Unión Europea va a reconocer esa declaración", dijo el político italiano, en línea con lo expresado por el titular del Consejo Europeo, Donald Tusk, para quien España sigue siendo el "único interlocutor" del bloque. “Nada cambia”, remarcó.

Algo más distante, el jefe de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró que "respeta" las decisiones que tome el Gobierno español.

Desde la ONU, el secretario general, António Guterres, animó a "buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española" ante la crisis en Cataluña.

"El secretario general anima a todas las partes a buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española y a establecer canales políticos y legales", señaló el vocero de Guterres, Farhan Haq.

Tajante, el gobierno de Italia anunció, a través de su ministro de Exteriores, Angelino Alfano, que "no reconoce ni reconocerá" la declaración de independencia de Cataluña, a la que consideró un "gesto gravísimo y fuera del marco de la ley".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo en tanto que el "único interlocutor" de su país con España es su par Rajoy, y subrayó que la situación en la región de Cataluña es un "asunto interno" español.

"Siempre lo digo: el único interlocutor con España es Mariano Rajoy", dijo el mandatario francés, de visita en la Guayana Francesa.

El rechazo provino también del gobierno de Alemania, cuyo portavoz, Steffen Seibert, afirmó en un comunicado que su país apoya la "clara postura" del presidente Rajoy en defensa del "orden constitucional", y manifestó que la "soberanía y la integridad territorial de España son y se mantienen inviolables".

País vecino de España, Portugal expresó, en voz de su primer ministro, el socialista António Costa, su "total solidaridad" con la defensa de la unidad de España y su deseo de que se aseguren los canales de diálogo bajo el cumplimiento de la Constitución española.

"Nuestra posición es muy clara: total solidaridad a la defensa del principio constitucional de la unidad de España y el deseo de que, en el funcionamiento normal del orden constitucional, se aseguren los canales de diálogo propios que deben existir", señaló Costa en Coimbra.

El presidente de Georgia, Gueorguii Margvelashvili, envió un mensaje a Rajoy, en el que expresa su apoyo a la integridad territorial de España. "Georgia y el pueblo georgiano apoyan firmemente la soberanía e integridad territorial del Reino de España", señala la carta.

A favor de Cataluña

La voces de apoyo a Cataluña fueron escasas: Abjasia, que pretende separarse justamente de Georgia, y el nacionalista irlandés Gerry Adams, líder del independentismo de ese país.

Abjasia, que rompió lazos con Georgia en 2008 y es reconocida solo por Rusia y Venezuela, se mostró dispuesta a reconocer la independencia de Cataluña si recibe una solicitud en ese sentido.

"Estamos dispuestos a estudiar el asunto del reconocimiento de Cataluña en calidad de Estado independiente, pero hablar de ello es prematuro", dijo el viceministro de Exteriores de la autoproclamada república, Kan Tania, a la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.

"Después de eso, si ellos se dirigen a nosotros con una petición de reconocimiento, nosotros, por supuesto, estaremos dispuestos a estudiarla", comentó.

Finalmente, el presidente del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, Gerry Adams, destacó la declaración de independencia como un "paso histórico" hacia el establecimiento de un "Estado", y juzgó que llegó “el momento" para que "España" aproveche la "oportunidad de diálogo" que ofrece la decisión adoptada por el Parlamento de la región autónoma.