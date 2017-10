Barça defiende la punta

Barcelona, con Lionel Messi, irá hoy por el segundo éxito consecutivo para afianzarse en la cima de la Liga española de fútbol cuando visite a Athletic Bilbao, por la fecha 10, a las 15.45, hora argentina, con transmisión de Directv y Cablevisión.

El equipo catalán lidera el torneo con 25 puntos, seguido por Valencia (21), mientras a su alrededor se suceden las noticias referidas a la independencia de Cataluña.

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde viene de superar a Málaga y está invicto con ocho triunfos y un empate.

Messi, quien fue derrotado esta semana por el crack portugués Cristiano Ronaldo en los premios The Best de FIFA, buscará la vuelta al gol en la Liga española que lo tiene como máximo artillero con once conquistas.

Valencia, con Ezequiel Garay, buscará el sexto éxito en fila cuando enfrente a un Alavés en crisis futbolística que obtuvo solo un triunfo y perdió el resto de los partidos.

Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, está a seis unidades de Barcelona con 19 unidades y tendrá un compromiso exigente como local ante Villarreal (16).

En el equipo madrileño fueron convocados Augusto Fernández, Luciano Vietto, Ángel Correa y Nicolás Gaitán, mientras que en el visitante estarán Mariano Barbosa y Leonardo Suárez.

Sevilla (16), con Eduardo Berizzo como entrenador, intentará reponerse como local de la goleada 4-0 sufrida ante Valencia la jornada pasada en el duelo ante Leganés (17).

En el club sevillano militan los argentinos Gabriel Mercado, Nicolás Pareja, Éver Banega, Joaquín Correa, Walter Montoya, Guido Pizarro y Franco Vázquez. En Leganés fueron convocados Nereo Champagne, Martín Mantovani, Ezequiel Muñoz, Mauro Dos Santos y Alexander Szymanowski.

Mañana, Real Madrid visitará al débil Girona.