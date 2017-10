El desaforado diputado nacional y exministro de Cristina y Néstor Kirchner, Julio De Vido , pasará el fin de semana en el penal de Ezeiza. Según medios nacionales, permanecerá en el Hospital Penitenciario Central (HPC), al que ingresó el pasado miércoles.

Al exministro le hicieron una serie de estudios para conocer su cuadro de salud y su estado psicológico. Se trata de una evaluación de riesgo inicial que se les hace a todos los internos para luego decidir, según los resultados, cuál será el lugar de detención, señaló Infobae.

El informe preliminar detalló que De Vido es diabético, insulino dependiente y que se inyecta tres veces por día, agregá La Nación.

Las dos cárceles que el Servicio Penitenciario Federal tiene previstas para De Vido son las de Ezeiza y Marcos Paz. En ambas están detenidos ex funcionarios que compartieron su gabinete en el Ministerio de Planificación Federal. En Ezeiza están presos el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez. En Marcos Paz se encuentran Roberto Baratta, su mano derecha en el Ministerio, y Claudio Minicelli, su cuñado.

La defensa de De Vido pidió que se lo traslade a la cárcel de Marcos Paz. Así lo informó el el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

“Hoy está detenido en el hospital de Ezeiza. Nosotros vamos a evaluar los informes que me estuvieron remitiendo y que faltan remitir, las próximas 24 horas va a permanecer ahí", señaló.

El funcionario explicó que entre el domingo y el lunes próximos se definirá a qué unidad será trasladado De Vido.

"La decisión la vamos a tomar con el ministro (Germán) Garavano y el domingo o el lunes va a ser trasladado a su destino que no va a escapar [sic] de Marcos Paz o Ezeiza", explicó Mahiques en la entrevista.

De Vido quedó detenido el miércoles cuando se entregó en los tribunales de Comodoro Py después de que la Cámara de Diputados le quitara los fueros. Los jueces Luis Rodríguez –a instancias de la Cámara Federal– y Claudio Bonadio ordenaron su detención en las causas por los presuntos hechos de corrupción de la mina de carbón de Río Turbio y la importación de Gas Natural Licuado.