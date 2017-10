Issa y Garavano estarán en el once titular de Gimnasia y Tiro

No hay dudas al respecto. Los cambios que se vaticinaban en Gimnasia y Tiro se confirmaron ayer en el ensayo futbolístico que llevó adelante Víctor Riggio, en el Gigante del Norte.

El técnico albo definió el equipo que recibirá a Guaraní Antonio Franco, mañana desde las 17.30, como así también que jugará con el clásico esquema 4-4-2.

Como se esperaba, el Tano Riggio se decidió por Nicolás Issa y Gonzalo Garavano, quienes luego de una larga espera tendrán su oportunidad y debutarán como titula res.

El DT de Gimnasia optó por incluir a Nico Issa en la última línea, por el sector derecho, en reemplazo de Jonathan Hereñú.

La variante será netamente táctica porque el defensor, quien solo estuvo ausente en una oportunidad, bajó notablemente su rendimiento, sobre todo en el partido pasado que terminó en derrota por 2 a 0 ante Chaco For Ever, con un gol en contra de Hereñú.

El Tano venía estudiando esta alternativa desde hace un tiempo, pero como Issa se recuperaba de un desgarro la tuvo que posponer. El defensor-volante ya está en optimas condiciones y será de la partida.

La restante modificación es con la apuesta de otorgar al equipo mayor peso ofensivo. Gonzalo Garavano es el hombre elegido por Riggio, para acompañar a Alejandro Toledo en el ataque.

La falta de gol en Gimnasia es un hecho, hace dos fechas que no logra marcar, pero a su vez le cuesta generar opciones de peligro.

Con el cambio de esquema (4-4-2) y las variantes que implementó, el albo buscará regresar a la victoria.

De esta manera, Gimnasia y Tiro formará con: M. Leguiza; Issa, A. Cazula, G. Zuvinikar y J. Medina; M. López, F. Poclaba, P. Motta y F. Giménez; A. Toledo y G. Garavano.