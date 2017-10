River, con suplentes y tres debuts, visita a Talleres

River Plate, que presentará un equipo alternativo, que incluirá algunos juveniles, visitará hoy al complicado Talleres de Córdoba en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes, por la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El encuentro comenzará a las 20:20 y contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Los dirigidos por Gallardo disputaron esta semana el juego de ida por las semifinales de la Copa Libertadores ante Lanús, con triunfo 1 a 0, y el próximo martes jugarán la revancha, motivo por el cual el encuentro ante la ‘T’ se adelantó para el sábado y por el que usará un equipo con jugadores que no son titulares habitualmente.

En el millonario se dará el debut de tres juveniles entre los que se encuentra el hijo del entrenador, Nahuel Gallardo, de 19 años.

El técnico no contará con Jorge Moreira y Marcelo Saracchi, ambos desgarrados, va a cuidar a Milton Casco que no venía jugando y por eso echará mano a la línea de fondo de la reserva con la inclusión de Alex Barboza el único jugador, de los que ubicará en ese sector, que ya tiene partidos en primera.

El equipo alternativo con tres debuts oficiales: Augusto Aguirre, de 18 años, es central y jugará de lateral, Kevin Sibile que ya hizo pretemporada con primera y estuvo en el banco en un partido oficial debuta con 19 años y Nahuel Gallardo, que ya viene siendo el lateral titular de la reserva hace seis partidos.

Por su parte, el elenco cordobés tendría de nuevo entre los titulares al juvenil ex-Boca Marcelo Torres, ya que de acuerdo a lo mostrado en las prácticas de la semana y las declaraciones del DT Kudelka, el delantero ingresaría a la formación titular en lugar del uruguayo Junior Arias, para así conformar el tridente ofensivo junto a Sebastián Palacios y Joao Rojas.

Ese sería el único cambio que tendrían los albiazules respecto de su último partido, el empate sin goles en clásico ante Belgrano el pasado domingo 15 de este mes.

En la tabla de posiciones ambos equipos militan en el lote de seguidores del puntero Boca Juniors (18), y buscarán un buen resultado para que el ‘xeneize’ no tome más distancias.

River, que viene de tres empates seguidos (Argentinos Juniors, Tigre y Atlético Tucumán), acumuló 12 unidades y es uno de los escoltas, mientras que un escalón más atrás se encuentra la ‘T’, con 11 puntos y cuatro partidos sin derrotas (dos triunfos y dos empates).



Probables formaciones

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfiy Lucas Olaza; Pablo Guiñazú, Juan Ramírez y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Marcelo Torres y Joao Rojas. DT: Fran Kudelka.

River Plate: Augusto Batalla; Augusto Aguirre, Kevin Sibile, Alex Barboza y Nahuel Gallardo; Exequiel Palacios, Iván Rossi, Denis Rodríguez y Carlos Auzqui; Rafael Borré y Nicolás de la Cruz. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Estadio Mario Alberto Kempes.

Hora: 20.20.

TV: Fox Sports Premium.