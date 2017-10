La nueva tribuna de Central Norte deberá esperar

El socio de Central Norte espera por horas el encuentro de mañana, a las 11, frente a Concepción FC en el estadio Dr. Luis Güemes.

La idea de la dirigencia era habilitar la flamante tribuna que se adquirió gracias al esfuerzo de todo el pueblo azabache tras la final perdida por el ascenso frente a Huracán Las Heras.

Lo cierto es que el socio deberá esperar, al menos, una fecha más para poder disfrutar de la flamante infraestructura ubicada atrás del arco que da a la avenida Entre Ríos.

Desde un principio luego de instalar la nueva tribuna, la policía y bomberos realizó una primera inspección solicitando las barandas y el respaldo, que luego fueron colocadas pero además, la dirigencia también tuvo que presentar los planos de la misma y la habilitación del COPAIPA (Consejo Profesional Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines) pero debido al corto tiempo y con el partido frente a los tucumanos a la vuelta de la esquina, recién durante la semana podrá ser finalmente habilitada para luego ser utilizada en el próximo partido de local que tendrá el cuervo por la 17ª fecha cuando reciba a Bella Vista de Tucumán que significará el último partido del cuervo por la etapa clasificatoria y luego volverá ya por el partido de ida de los play off.

Por otro lado, el plantel azabache entrenó ayer por la mañana a puertas cerradas en el estadio Dr. Luis Güemes donde el técnico Norberto Acosta realizó ajustes en el once que en principio sería con: Mariano Maino; Patricio Vega, Franco Turus, Tomás Armella y Benjamín Jurado; Enzo Vargas, Claudio Ávalos, Facundo Zamarian y Federico Rojas; Matías Ceballos; Miguel Puntano.

De todas maneras no sorprendería la inclusión de algún otro jugador en el once ya que Acosta recién confirma el equipo el mismo día del encuentro.

Venta de entradas

Las boleterías se habilitarán hoy de 10 a 21 por calle Almirante Brown, mientras que mañana el horario será de 9 a hasta el inicio del encuentro. Se venderán únicamente a socios con la cuota al día: populares $80, damas, jubilados y menores $60; platea $130, damas, jubilados y menores $110.