Tremendo cruce entre Beto Casella y Luis Ventura por el caso de Ari Paluch

La denuncia por acoso sexual contra Ari Paluch, que derivó en su despido de A24, generó, además de nuevas denuncias, y sinfín de controversias entre diversos periodistas que tomaron partido. Y así como Jorge Rial y Beto Casella cuestionaron fuertemente al conductor, Baby Etchecopar y Luis Ventura fueron más benévolos. Es más, el presidente de APTRA habló de una supuesta operación.

“Qué puede decir Beto Casella cuando le tocó la teta a Maglietti en el aire, y esto también está en un video, lo pueden buscar en YouTube“, lanzó Ventura contra su colega, cuando se refirió a toda la situación de Paluch.

Pero Casella, que también había hablado sobre las denuncias, no se quedó callado, y salió con los tapones de punta en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana. “Ventura salió del sarcófago, donde estaba bien guardado y donde debería quedarse en silencio. O algún amigo, si es que le quedara, debería amordazarlo porque cada vez que habla se embarra en su propio excremento, pobre“, disparó Beto.

Lejos de terminar ahí, el conductor de Bendita redobló la apuesta: “Es un estilo de estos tipos que todos estén en el excremento de ellos. Pero no todos tenemos un muerto en el placard. No todos quisimos anunciar un aborto en televisión. No todos acosamos o abusamos de mujeres“.