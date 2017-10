Nicole Neumann y Pampita: otro capítulo de “Muqui”

El anticipo prometía un encuentro tenso y un clima en el que cortaba el aire, y los pronósticos no fallaron. Es que nuevamente frente a frente, Pampita (39) y Nicole Neumann (36) estuvieron muy lejos de saldar sus diferencias.

“El otro día dijiste en tu programa que me dijiste muqui, o mucamita, eras una de las que lo decía”, le dijo la conductora.

“Yo no dije que te lo puse, dije que alguna vez lo he usado. Asi como vos tuviste malas actitudes que a la mayoría de las chicas no le gustaban, lo mismo me pasó a mí y te pido perdón, era una actitud de pendeja”, explicó Nicole, pero Pampita estaba lejos de conformarse con esa respuesta.

“Pero hoy que sos mamá, que sabés que a tus hijas les puede pasar, en el colegio, en algún lado, hoy que estás grande y ya hiciste un recorrido, y te recordás en esa situación haciéndole bullying a una persona...”, empezó a decirle, pero antes de que pudiera terminar la frase la rubia la frenó diciéndole que ella nunca le había hecho bullying.

“Y decirle a alguien muqui, mucamita, había una intención de malicia o de agresión”, insistió Pampita

“No había una intención de malicia. No sé cómo fue que surgió, y era como que cuando había que nombrarte, para no decirlo si había gente que no queríamos decir quién era”, se defendió la actual pareja de Facundo Moyano.

“Para hablar mal...”, le espetó Ardohain.

“No, hablar mal no, era hablar de las cosas que hacías en los backstage”, contraatacó Nicole.

“Era poder hablar mal tranquilas”, insistió Carolina. “No, hablar mal no, hablar de las cosas que vos hacías mal en los backstage”, contestó Neumann, pero la oriunda de La Pampa no se dio por aludida y contestó: “Yo no hacia nada mal”.

“Eso es lo que vos decís, lo que vos pensás. Vos matabas por salir al final, y no te importaba si en el camino pisabas un pie, vos querías llegar al final”, la cuestionó Nicole

“¿No sentís que hiciste bullying, decirle muqui a alguien con otras personas no es hacerle bullying? ¿No pensaste que a la otra persona le podía doler?”, le repreguntó Pampita.

“No, porque cuando la otra está provocando con una mala actitud, eso...”, se justificó Nicole.

“Tu versión es que me lo merecía”, le dijo entonces la top model.

“Que te lo ganaste quizás”, le respondió su colega.

“Lamento mucho, esperaba otra actitud de tu parte”, cerró desilusionada Pampita antes de despedirla, al ver que no encontraba la respuesta esperada por parte de su invitada.