"Para los cuatro que balearon a mi nieto pido 100 años de cárcel"

"Nosotros queremos justicia y que se diga la verdad, y la verdad comienza por la víctima, un muchacho ajeno al fútbol, un hombre de trabajo que fue emboscado por gente alcoholizada, quienes le dispararon en la calle", dijo Sebastiana Pistán ayer a El Tribuno.

La mujer, que regresaba justamente de visitar a su nieto, que lucha por su vida en el hospital San Bernardo tras ser baleado en el bar "Delirio", aseguró: "Vamos a enjuiciar a esos asesinos y yo personalmente le pido a la Justicia 100 años de cárcel, como mínimo, porque no lesionaron a un vago, no le dispararon a un perdido o a un vicioso, intentaron matar a un hombre de trabajo, que se quedó en ese bar para ayudar a su amigo a cerrar, eso no tiene perdón", dijo al borde de las lágrimas.

La mujer señaló que su nieto, a quien llama también hijo porque lo crió desde pequeño, estuvo casi dos horas sin atención médica, en la calle y que el dueño del bar Delirio fue quien llamó al 911 varias veces.

"Hoy lo vi un poco mejor, pero está inconsciente. Yo solicito que se haga justicia y que todos los que iban en ese automóvil sean capturados de inmediato y reciban la misma pena, porque estuvieron de acuerdo para atentar contra mi nieto José Manuel Luna".

La abuela señaló que José Manuel es hincha de Boca, pero ajeno al fútbol y muy lejos de los barrabravas, "no como algunos hablan y pretenden ensuciar su imagen".

Venganza

Está casi establecido que la persona baleada en el bar Delirio no formaba parte de las patotas que se enfrentaron tras el cierre del bar.

Lo que los familiares de José Manuel Luna aportaron es que el propietario del local comercial y la víctima se quedaron un rato más acomodando los cajones de bebidas y haciendo algunas limpiezas.

Minutos antes, un grupo de barrabravas de la 11, supuestamente, hallaron en el interior del bar a gente supuestamente vinculada a los colores del club Juventud Antoniana y allí hubo un supuesto enfrentamiento entre esta gente.

"Allí los de la 11 vieron a José Manuel dentro del bar y al ser uno de los últimos en retirarse lo emboscaron", dijo la abuela.

Trascendió además que hubo varias detonaciones pero solo un proyectil impactó en la humanidad de Luna.

El joven de 27 años lucha por su vida en la terapia intensiva del hospital San Bernardo.

El atentado homicida se produjo en la esquina de la avenida Entre Ríos y calle Brown.

A las cuatro de la madrugada hubo incidentes y a las seis un hombre agonizaba en la vía pública luego de haber recibido un disparo de arma de fuego.

José Manuel continúa en el shock room con diagnóstico reservado.

El disparo afectó el estómago y también el páncreas; aún no se pudo extraer el proyectil, que se incrustó supuestamente en la columna vertebral.

Testigos informaron a El Tribuno, que lo que más se vio fue gente correr y la mayoría alcoholizada.

Detención y carátula

Se sabe que José Manuel Luna estaba afuera del bar y recibió un disparo que salió desde un auto que circulaba por la avenida Entre Ríos en sentido este-oeste.

Del automóvil -un Fiat Uno- salieron dos o tres disparos y uno de ellos impactó en el abdomen de Luna.

La Fiscalía Penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo del doctor Rodrigo Miralpeix, ordenó la presencia del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en el lugar del hecho. Al cabo de algunas horas las cámaras de videovigilancia de la zona fueron las que aportaron los datos sobresalientes para ubicar primero al automóvil y luego a uno de los sospechosos.

El principal sospechoso, quien empuñó el arma de fuego y disparó, fue detenido por la Policía y fue imputado por "homicidio agravado por uso de arma en grado de tentativa y portación de arma".

Investigación

El arma aún no fue hallada.

También quedó probado por los vecinos que cuando estalló la batahola la policía no estaba presente y que cuando encontraron agonizando al joven José Manuel Luna, los uniformados no habían actuado todavía.

Todo lo que se pudo saber acerca de la emboscada criminal de los barrabravas fue por el aporte de las cámaras de videovigilancia.,

Estas imágenes lograron dar pistas sobre qué clase de automóvil usaron los agresores y quién de ellos habría disparado contra la humanidad de Luna.

Lo que no se pudo identificar aún, o no se hizo público, es a los restantes cómplices de la agresión.

Serían tres o cuatro jóvenes, todos integrantes de la 11, según una fuente de seguridad.

Para los familiares de Luna, "muchos pretenden llevar el tema a cosas del fútbol y sus mafias, pero se olvidan que la víctima podría haber sido cualquier vecino, porque el joven Luna no tiene nada que ver con los asuntos internos de los barrabravas de Central Norte ni con los forajidos de otros clubes".

"Mi nieto es un hombre de trabajo y merece justicia y respeto", dijo su abuela.

Recurrente

Para muchos vecinos de la zona norte, los aprietes y esta forma de emboscar a los “enemigos” es recurrente.

Los vecinos aseguraron que ya hubo otros atentados y que siempre terminan con uno o dos detenidos “cuando son una banda los que actúan haciendo de campana y señalando a las víctimas”.

La fuente dijo que hace unos años “en otro negocio gastronómico llenaron de bala a un joven y balearon a otro en la puerta, y esa vez no les importó los comensales ni los empleados de ese negocio”.

“Esta gente entra decididamente a balear y eso tiene que tener fin, urgente”, dijo una mujer consultada sobre la violencia en los barrios del norte de la capital.

En tanto, una de las tías del joven dijo que se sintió sorprendida por algunas cosas que escuchó en los medios y que lo único que podía aportar es que “José Manuel era ajeno a las barrabravas. Es soltero y feliz, no tiene hijos. Fue una verdadera injusticia lo que hicieron con él”, señalo.

Un vecino sostuvo que “estos barrabravas ya dividieron la zona norte. Si se encuentran causan cualquier desmán y lo llamativo es que cuando ellos pelean la policía no acude sino hasta que la pelea finaliza, no sé si es coincidencia pero no es la primera vez, hubo muchos casos que solo cuando queda el herido en la calle, llega la fuerza pública”, denunció.