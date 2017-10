Es una de las provincias que no sigue con promociones para compras en 12 cuotas sin interés en la frontera.

CAME destaca un plan que Salta no aplica

El turismo es considerado como la actividad más dinámica de la economía. Así lo entendieron desde hace décadas lugares como Bariloche, Córdoba, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y Salta, entre otros. Es por eso que desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) incorporó desde las primeras ediciones a sus foros anuales que realiza sobre comercio la temática del turismo. Este año, el XVI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, que se desarrolla desde ayer y hasta hoy en Capital Federal, ronda bajo el lema "Sostenibilidad, pymes y desarrollo".

En el acto de apertura de la jornada estuvo el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, y el presidente de CAME, Fabián Tarrío. Participó, además, el ministro de Cultura y Turismo de Salta, Mariano Ovejero, quien también preside el Consejo Federal de Turismo del país.

Uno de los temas que se destacó fue el plan de la CAME para que comercios de todos los rubros de diez provincias de frontera puedan vender sus productos en 12 cuotas sin interés con cualquier tarjeta bancaria. En Salta, por cierto, esa promoción solo rigió tres meses, hasta el 8 de octubre pasado, y no se renovó porque el Gobierno local no adhirió eliminar el régimen de retención de Ingresos Brutos para los comercios en las operaciones con tarjetas. Salvador Mazza, Tartagal, Aguas Blancas y San Ramón de la Nueva Orán eran los municipios salteños que contaban con la oferta comercial.

"Quiero resaltar el apoyo de los gobernadores para poder extender el beneficio hasta Reyes, ya que hicieron un importante esfuerzo fiscal para apoyar el comercio, fuertemente afectado ante la falta de competitividad con los países vecinos", destacó Tarrío a las provincias adheridas. Son Tierra del Fuego, Río Negro, Chaco, Misiones, Formosa, Neuquén, San Juan, Corrientes, Mendoza y Corrientes.

Santos celebró la medida: es "oportuna e inteligente", consideró y aseguró que esas decisiones favorecen al turismo, ya que las promociones también rigen para hoteles y locales gastronómicos.

"El turismo llega a todos los rincones del país y cuando lo hace trae virtudes extraordinarias: identidad, dignidad y arraigo puesto que los jóvenes se capacitan como servicios turísticos y la integración cultural", agregó el funcionario.

Tributos y trabajadores

El lunes el presidente Mauricio Macri mantendrá una reunión con gobernadores, empresarios y gremialistas en el Centro Cultural Kirchner para informar sobre los pasos que quiere seguir el Gobierno nacional para implementar una reforma laboral e impositiva.

Consultado por El Tribuno al respecto, el presidente de la CAME, uno de los asistentes al encuentro de pasado mañana, recordó que desde su sector ya advirtieron que los costos tributarios y laborales para una pyme es del 42%. "Eso es muy oneroso", advirtió.

"Han marcado un poco el inicio de un cambio en esa materia la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a una merma en lo que se cobra por Ingresos Brutos, que es el impuesto más regresivo porque se aplica en todos los eslabones de la cadena productiva y termina encareciendo los productos a precios que no son razonables", explicó Tarrío.

Al respecto, hay que recordar que antes de las elecciones el gobernador Juan Manuel Urtubey había declarado que también analizaba un recorte en el tributo de los Ingresos Brutos.

En cuanto a la reforma laboral, el titular de la CAME dijo que aún está pendiente un diálogo entre el sector empresario, los gremios y el Gobierno.

“No fue un error”, dijo Santos

El ministro de Turismo de se refirió a la vuelta de los feriados puentes.

El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, se refirió sobre la marcha atrás en la anulación de los feriados puentes. Negó que se haya tratado de un error.

“Siempre hemos sostenido la importancia de los fines de semana ordenados, como una forma de adecuar la oferta a la demanda del turista contemporáneo, quien sale por pocos días y muchas veces al año”, dijo el funcionario.

Destacó que la nueva norma que rige por ley fue consensuada con el sector productivo, que siempre se había quejado por las pérdidas económicas que causaban los feriados.

En ese sentido, el presidente de la CAME, Fabián Tarrío, coincidió con el ministro y agregó que la ley de los feriados se mejoró por la modificación del día de asueto por la jornada no laborable, en la que los trabajadores pueden asistir a sus puestos laborales, con la paga correspondiente.