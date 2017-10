Habrá multas para propietarios que no limpien los baldíos

Los terrenos baldíos suelen ocasionar grandes problemas en una comunidad, desde proliferación de insectos y enfermedades hasta aguantaderos para delincuentes y adictos. En este sentido, la municipalidad de Rosario de la Frontera, específicamente el área de Bromatología e Higiene, se encuentra realizando un relevamiento de las zonas más vulnerables que necesitan ser desmalezadas, ya que se acerca el período de verano y las consiguientes lluvias.

En el marco de la ordenanza 3739/16, quienes no efectúen la limpieza de sus respectivos espacios privados serán multados con el pago de un arancel que va desde los 150 litros de combustible en la primera incidencia y el doble en el caso de reincidencia. En diálogo con El Tribuno, el responsable del área de Bromatología e Higiene del municipio local, Facundo Cabrera, solicitó a los vecinos que procedan a cuidar sus espacios antes de que le llegue la multa.

"La ordenanza municipal refleja que los lotes baldíos que son privados lógicamente deben ser mantenidos y cuidados por sus propietarios. Eso incluye vegetación, escombros y basura. Por una cuestión estética y también por el perjuicio que le puede ocasionar a sus vecinos por las alimañas. Lo que se hace primero es una intimación y si no se realiza la limpieza en un plazo estipulado, se procede a elevar la primera infracción y la Municipalidad efectúa el desmalezamiento. Es válido aclarar que la Municipalidad no posee un servicio contratable, cosa que por ahí no queda en claro. Lo que se hace es limpiar con las maquinarias y personal del municipio, pero la multa se aplica igual", dijo.

De acuerdo con los testimonios de quienes están llevando a cabo la limpieza, existen muchos casos de gente que no vive en la ciudad y tienen lotes en estado de abandono desde hace mucho tiempo. El protocolo consiste en cargar las multas correspondientes en los catastros en infracción.

"El año pasado hubo una gran repercusión y mucha gente tomo conciencia. Vemos en la actualidad que muchos los mantienen limpios, pero cuando viene la época de lluvias el número se puede incrementar, así que estamos realizando el trabajo desde ahora. Los vecinos adoptaron un mecanismo de defensa que denuncian en Bromatología para que nosotros podamos realizar el accionar, ya que los alacranes, avispas, arañas, entre otras alimañas, los afectan", agregó Cabrera.

Castración

Según los índices y registros del municipio, el número de animales de la calle ha disminuido considerablemente a raíz de las castraciones efectuadas en el último tiempo. Se realizaron más de mil intervenciones y se espera nuevamente la llegada del quirófano móvil a fines de diciem bre.