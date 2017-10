Nacho Viale y Laura Fidalgo, nuevas víctimas de robos

El productor Ignacio Viale y la bailarina Laura Fidalgo denunciaron haber sido víctimas de delincuentes que les robaron sus pertenencias luego de violentar sus respectivos vehículos, el primero en el barrio porteño de Belgrano y la segunda en Retiro.

Ambos se sumaron así a la lista de famosos que fueron víctimas de robos en los últimos días, como el periodista Jorge Rial y la exesposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe.

"Linda manera de arrancar un viernes. Me chorearon a la noche rompiéndome el vidrio del auto. Seguimos...", tuiteó ayer a la mañana el nieto de Mirtha Legrand.

Además, comentó que bajó de su auto "quince minutos en Virrey Loreto y Libertador", en el barrio porteño de Belgrano, "a saludar a un amigo y dejarle unas cosas de afuera".

"Me rompieron el vidrio para robarme una gorra y unos anteojos", lamentó Viale.

Horas antes, el jueves, había sido asaltada Fidalgo en la esquina de las avenidas del Libertador y 9 de Julio, según dijo ayer a la mañana.

La bailarina contó que cerca de las 5 de la tarde, yendo con un asistente a una reunión en su escuela de baile, frenó en esa esquina y apareció "un limpiavidrios del lado del acompañante", a quien negó el ofrecimiento.

"Al final lo dejé, empezó a limpiar, vino de mi lado y cuando le iba a dar dinero, bajé el vidrio y automáticamente del otro lado golpeó otro chico, y el primero metió la mano y me arrancó la cadenita que me había regalado mi novio", relató Fidalgo.

La bailarina aclaró que los asaltantes no eran motochorros, y se quejó: "Lamentablemente esto sucede permanentemente en todos lados, uno dice menos mal que no me mató, y no podemos estar diciendo eso, es una locura".

Sin denuncia

Fuentes de la Policía de la Ciudad aseguraron que hasta ayer al mediodía ninguno de los dos había radicado una denuncia formal en las comisarías correspondientes.

Estos casos se suman al de la exesposa de Maradona, quien fue asaltada el miércoles pasado en el barrio porteño de Villa Devoto por un grupo de motochorros que le robó la cartera y otras pertenencias, y le provocó heridas en una mano cuando salía de un banco junto a familiares.

Más tarde fue asaltado el conductor televisivo Jorge Rial, en Palermo Hollywood, por motochorros que lo abordaron y forcejearon con él hasta llevarse su reloj.

Tras conocerse esos episodios, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, decidió desplazar al jefe de la comisaría 31 por los constantes casos registrados en la zona norte de la Ciudad.

El comisario desplazado es Claudio Gabriel Pezzatti, quien fue transferido a la comisaría 34 del barrio de Nueva Pompeya, y fue reemplazado por el subcomisario Carlos Scheiermann.