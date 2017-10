Nuevo intento de usurpación de tierras

En la madrugada del jueves 26, un grupo de personas pertenecientes a familias que fueron adjudicadas con terrenos en el municipio de El Bordo ingresaron al predio con la intención de permanecer en su interior como una medida de protesta por la demora en la entrega de los mismos.

Los terrenos forman parte de una expropiación realizada al ingenio Río Grande y tenía como finalidad generar espacios, por un lado para la construcción de viviendas y por el otro para la mensura y entrega como lotes a familias necesitadas.

La expropiación se llevó a cabo en el año 2013, mientras que el sorteo de los terrenos entre las familias seleccionadas por cubrir todos los requisitos para ser adjudicatarios tuvo lugar a fines del 2015. Y desde esa fecha las personas que fueron favorecidas en el sorteo esperan la entrega de los mismos.

Los trabajos de limpieza y mensura comenzaron los primeros días de septiembre pasado y gracias al insistente pedido del 90% de las familias beneficiarias se supo que los terrenos serían entregados sin los servicios básicos, con la condición de que los vecinos se ocuparan de ese trámite.

Pero el jueves, a pesar de la presencia de los peritos de Tierra y Hábitat, quienes se encuentran trabajando en la delimitación total del predio y la apertura de calzadas, unas 60 personas se llegaron durante la madrugada e ingresaron al predio para exigir su entrega.

"Lo que ocurre es que se están demorando más de lo normal. Parece que solo trabajan cuando nosotros realizamos este tipo de movilización. Además, nos mantienen desinformados; no sabemos a quién debemos reclamar, si al municipio o a Tierra y Hábitat. Lo que buscamos es la agilización de los trabajos, porque muchas familias pagan alquiler y les cuesta hacer frente a esos gastos. Somos conscientes de que esto demanda tiempo pero no vemos mucho movimiento. Por esa razón nos llegamos hasta este lugar y no nos consideramos usurpadores porque somos los propietarios", expresó Nelson Mamaní.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Nahir Martínez, expresó con respecto al conflicto que "no todas las familias están de acuerdo con la toma. Muchas se acercan a preguntar y ven que se está trabajando".

Denuncias contra el intendente

Una vecina dio una versión muy distinta de los hechos. “Aquí lo que pasa es que el intendente Martínez quiere volver a adjudicar los terrenos para favorecer a su gente. Esa es la única razón por lo que todo está tan demorado. Ya la hija del jefe comunal ocupó algunos terrenos y está construyendo casas que va a alquilar, porque no tiene necesidad”, dijo.

Y agregó que “la comuna está muy mal manejada. El intendente nombró a sus dos hijas y a su yernos en cargos políticos y manejan la cosa pública a su entero antojo. Cuando vino el gobernador aseguró que los terrenos fueron bien adjudicados y se van a entregar a sus propietarios, pero Martínez sigue con las demoras amparado en Tierra y Hábitat”.

Para concluir, la mujer reconoció que hay personal de la Provincia haciendo mensura, pero todo va muy lento. El jueves un periodista partidario del intendente nos trató de negros y de bolivianos, y luego vino la policía a querer detener a los manifestantes sin orden judicial, invocando una orden telefónica. Gracias a que nos resistimos no fuimos presos”.