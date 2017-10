Juan Martín Del Potro le ganó a Marin Cilic y se metió en la final del ATP de Basilea

Juan Martín Del Potro está terminando el año en un gran nivel. El domingo anterior se consagró campeón del ATP de Estocolmo y hoy se metió en la final del ATP de Basilea tras vencer por 6-4 y 6-4 al croata Marin Cilic.

Del Potro enfrentará en la final al ganador de semi que protagonizarán Roger Federer y David Goffin. El tandilense, 19º en el ranking, necesita ganar el título para fortalecer sus chances de conseguir un lugar en el último certamen de la temporada, al que solamente acceden los ocho mejores jugadores del año.

El comienzo de los dos fue muy flojo, aunque Cilic mostraba muchos más puntos vulnerables que Del Potro. El croata no logró meter el primer saque en ninguno de los seis puntos del primer game, aunque lo pudo sacar adelante. En su segundo turno de servicio el porcentaje de primeros servicios del croata siguió bajo (18%, apenas 2 sobre 11). Encima cometió dos dobles faltas y el contador de errores no forzados llegó hasta 8. demasiados si se los compara con los 2 del el argentino. Todo esto combinado, terminó con el quiebre de Delpo para 2-1.

