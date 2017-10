Macri presentará una propuesta de "acuerdos básicos de gobernabilidad", adelantó Frigerio

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, adelantó hoy que el lunes, en la reunión multisectorial convocada por el Gobierno, el presidente Mauricio Macri presentará una propuesta de "acuerdos básicos de gobernabilidad", y especificó que uno de los puntos será "ser constantes en el camino hacia el equilibrio fiscal".

"El lunes es la presentación de lo que para el Presidente y para Cambiemos deberían ser acuerdos básicos de gobernabilidad, las cuestiones que tienen que quedar afuera de la agenda político-partidaria", afirmó Frigerio en diálogo con radio Mitre.

El ministro no quiso "adelantar el discurso del Presidente", pero anunció que serán "cuestiones básicas como el hecho de que no podemos vivir siempre de fiado, que tenemos que ser constantes en el camino hacia el equilibrio fiscal".

El lunes, Macri convocó a sindicalistas, empresarios, gobernadores, parlamentarios, jueces y académicos a concurrir al Centro Cultural Kirchner (CCK) para anunciar un plan de reformas económicas e institucionales elaborado por su equipo de Gobierno.

El objetivo del encuentro, según Frigerio, es "algo tan básico como ponernos de acuerdo en cuestiones puntuales que logren que este crecimiento que por fin podemos tener en la Argentina sea sostenible en el tiempo", en tanto que aclaró que no presentarán el lunes una reforma impositiva.

"No hay más margen para aumentar impuestos, por lo que ahora se viene una etapa de alivio fiscal", aseguró el ministro.

"En consecuencia, es más complejo sostener este rumbo hacia el equilibrio de las cuentas públicas que es necesariamente gradual, en función de lo que heredamos hace 21 meses: uno de los desequilibrios fiscales más grandes de la historia, un Estado desmantelado, un déficit de infraestructura altísimo y, lo más grave, un tercio de los argentinos debajo de la línea de la pobreza", completó.

Con los gobernadores

El ministro Frigerio planteó que buscarán acuerdos con los gobernadores, quienes en reiteradas reuniones -la última de ellas fue el jueves- señalaron que no están dispuestos a ceder fondos.

"Tenemos que ponernos de acuerdo en otra reunión, el 9 de noviembre, con los gobernadores y autoridades parlamentarias para ver cómo concretamos esos acuerdos de gobernabilidad. Tenemos que poder ver qué estamos dispuestos a ceder todos los sectores", afirmó el ministro del Interior.

Consultado sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su nueva etapa como senadora, Frigerio dijo que "el kirchnerismo siempre ha puesto palos en la rueda y no ha apoyado la gobernabilidad", aunque aclaró: "Vamos a insistir (con el diálogo). No soy muy optimista sobre la respuesta que vamos a encontrar".

"El kirchnerismo, para mí, es un proyecto político que, elección tras elección, se va ir diluyendo", subrayó.