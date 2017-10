Huracán barrió a Lanús: goleó por 4 a 0

Huracán alimentó hoy su buen momento en la Superliga al aprovecharse de la formación alternativa de Lanús, al que goleó como local por 4-0 con un Ramón Wanchope Abila intratable, autor de dos goles.

Fue el propio centrodelantero el que adelantó al Globo a los once minutos del primer tiempo, mientras que Alejandro Romero Gamarra amplió antes del descanso.

En el complemento, el Globo aumentó sentenció la historia con dos cabezazos: el primero de Abila de arranque y el segundo del ingresado Mariano González, sobre los 35 minutos.

Al Granate no le salió una en Parque Patricios, porque hasta Germán Denis falló un penal a los 34 minutos del segundo tiempo, que remató por encima del travesaño.

Huracán, de la mano de Gustavo Alfaro parece haber reencauzado su rumbo, porque llegó a 14 puntos que le permiten seguir alejándose de la zona de descenso y hace 388 minutos que no le meten un gol.

Huracán supera por 2-0 a Lanús al termino del primer tiempo del partido que sostienen esta tarde en el estadio Tomás A. Ducó de Parque de los Patricios, por la séptima fecha de la Superliga.

Dentro de un trámite parejo, el ordenado Huracán aprovechó dos errores defensivos en la salida del Granate -que presenta una formación alternativa pensando en la revancha de la Copa Libertadores el próximo martes- y se adelantó gracias a Ramón Wanchope Ábila y Alejandro Romero Gamarra, a los 11 y 33 minutos de juego.