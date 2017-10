El Gobierno busca sancionar antes de fin de año un paquete de leyes clave

El Gobierno buscará alcanzar consensos con las bancadas y gobernadores del peronismo, para sancionar en los próximos dos meses un paquete de leyes clave para promover el desarrollo de la economía y disminuir el desempleo, entre los que figuran el presupuesto 2018, la prórroga de impuestos, la reforma tributaria, un nuevo pacto fiscal y un blanqueo laboral para disminuir el empleo en negro, que desde hace décadas no desciende del 30 por ciento.

El conjunto de proyectos que deberá votar el Congreso Nacional se conocerá con claridad este lunes, cuando el presidente Mauricio Macri anuncie, en el marco de una reunión multisectorial convocada al mediodía en el CCK, las reformas que impulsará su Gobierno en los próximos dos años de gestión.

En ese marco, las iniciativas económicas y laborales tendrán un rol central en la discusión ya que muchas de ellas se deben votar antes de fin de año, como la agenda fiscal.

Una alta fuente del oficialismo señaló que, como el paquete económico requerirá de un amplio consenso con los gobernadores ya que se tienen que acordar la reforma tributaria, la prórroga del impuesto al cheque, el fondo del conurbano bonaerense y el pacto fiscal, seguramente se votará entre el 10 y el 28 de diciembre; es decir con la nueva composición de la cámara baja.

Con el nuevo panorama que quedó conformado en el Congreso tras las elecciones legislativas del domingo pasado, Cambiemos alcanzará 109 bancas; es decir que necesitará solo una veintena de votos aliados para alcanzar el quórum.

De todas maneras, en la alianza gubernamental señalan que esta agenda fiscal solo se votará si hay consenso con los gobernadores, ya que si bien en Diputados podrían conseguir los números se tornaría imposible en el Senado donde los mandatarios peronistas tienen una fuerte influencia y, sin su aval, ninguna ley podría ser aprobada en la Cámara alta.

De hecho para el gobierno la prioridad es la prórroga del impuesto al cheque que vence a fin de año y su recaudación es considerada "clave", porque el 70 por ciento de sus recursos que van al Tesoro Nacional se destinarán a la Anses para cubrir el pago de jubilaciones, juicios pendientes y el pago de la reparación histórica; en tanto que para para los gobernadores es vital el pacto fiscal ya que vence a fin de año.

También el Gobierno aspira a votar el presupuesto para el 2018, pero señalan que no aceptarán grandes cambios como sucedió el año pasado, porque se trató de un "presupuesto fidedigno donde se cumplen las metas y es poco el nivel de aumento que se ha requerido" y afirman que, si no hay acuerdo, gestionará "con la prórroga del presupuesto de este año".

"No vamos a hacer ninguna locura" para alcanzar un consenso, señalaron las fuentes del oficialismo.

El proyecto de Presupuesto contempla un aumento del 3,5 por ciento la economía, una inversión de un 12 por ciento y gasto social que ascenderá al 76 por ciento del gasto primario.

El proyecto prevé reducir la inflación para que se ubique en un 15,7 por ciento interanual con una expectativa del 10 por ciento anual (dos más o menos), un dólar estimado en 19 pesos, un aumento del consumo del 3,3 por ciento, y un aumento de obras de infraestructura en un 17 por ciento.

En cambio desde el oficialismo sostienen que el blanqueo laboral se puede votar con la actual composición del cuerpo ya que hay consenso entre todos los sectores para reducir el alto porcentaje de trabajadores en negro ubicado en el 30 por ciento.

En ese sentido, se analizan incentivos para que las empresas registren a sus empleados como condonación de deudas y otras medidas, que podrían ser anunciadas por el presidente Macri el lunes en el CCK.

Por lo pronto, en el interbloque de Cambiemos esperan comenzar a votar en la sesión prevista para el 8 noviembre un conjunto de iniciativas que se demoraron por la campaña electoral, tales como la prórroga de la suspensión de los desalojos de tierras de las comunidades aborígenes.

La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

En esa misma sesión el oficialismo espera convertir en ley -en segunda revisión- el proyecto que penaliza la corrupción empresaria dado que el Senado incorporó sustanciales modificaciones luego de que en Diputados Cambiemos aceptó propuestas de la oposición que fueron muy cuestionadas hasta por el gobierno y la mayoría de los juristas, como equiparar este delito con los de lesa humanidad.

Otra iniciativa que busca aprobar el oficialismo y tiene amplio consenso con la oposición es la ley de Compre Argentino, por medio de la cual se amplía el porcentaje de prioridad que tendrán las pymes en las compras que realice el Estado Nacional y establece que en las licitaciones otorgadas a empresas extranjeras deberán tener un 20 por ciento de productos nacionales.

En tanto, la agenda institucional que incluye temas como la reforma del Ministerio Público donde se modificarán las mayorías para remover al Procurador, las modificaciones para instrumentar la boleta electrónica y un nuevo esquema de financiamiento de los partidos políticos, así como los cambios al sistema previsional quedará para empezar a ser analizada el próximo año.