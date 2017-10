Juventud, en caída libre: perdió 2 a 0 con Crucero del Norte en Misiones

Juventud desnudó serias falencias defensiva y se encontró con la segunda derrota al hilo en el torneo en Misiones, donde Crucero del Norte dio cuenta con un justo 2 a 0.

De entrada nomás el colectivero le mostró los dientes a la visita que le costó generar juego. Con un planteo simple pero efectivo el local comenzó a ser más punzante y llegar con peligro de convertir en el arco defendido por Diego Pave.

El santo no reaccionó, salvo algunas pelotas que llegaban por alguna falta que pitaba el árbitro Miguel Mazón, pudo acercarse hasta la valla de enfrente. Leonardo Marinucci fue el primero que estuvo cerca de convertir, pero Pave logró controlar y salvar la caída de su valla. En otra jugada de gol el número tres, Diana, conectó con golpe de cabeza y Pave respondió bien.

Cuando Juventud logró conectar dos o tres pases seguidos, en un instante del juego, fue como que quiso emparejar el trámite pero no lastimó. Y la falta de profundidad se agregó a las imprecisiones por el lado de César More, en las entregas al compañero.

En el intento de penetrar más a fondo por parte de Juventud, en un remate de Emanuel Pennisi, la pelota le dio en el brazo al defensor Zamponi pero el árbitro Mazón ignoró la falta dentro del área ante el reclamo de todo Juventud.

Pero el equipo antoniano carecía de un patrón de juego y que tenía que aparecer desde el sector medio, por lo que quedó partido en dos.

Crucero apretó el acelerador a fondo y Marinucci no perdonó para marcar el 1 a 0 a favor de su equipo. Desde el lado salteño el impacto fue un duro golpe y no reaccionó, por lo que Guillermo Sotelo recibió de Marinucci y el primero marcó el segundo.

Para la segunda etapa, el técnico Godoy mandó a la cancha al Ratón Ibáñez. El ingreso del experimentado atacante cambió la pobre labor de la primera parte, aunque no alcanzó. Y para la seguridad de Crucero, de que no se le escape la victoria, el arquero Cano estuvo certero en cada intervención. Juventud no le encontró la vuelta al partido en Misiones. El mal momento en cuanto a resultados exige un golpe de timón para salir adelante. La deuda sigue pendiente por ver una mejor producción y la próxima presentación frente a Chaco For Ever es la oportunidad para empezar a levantar cabeza.

Vuelve Bellone para enfrentar a Chaco

Mucho tiempo el plantel de Juventud no dispone como para ir diagramando el trabajo en vistas al próximo partido. Ahora el santo, a su regreso de Misiones, después del traspié frente a Crucero del Norte, debe empezar a pensar en el pendiente con Chaco For Ever, programado para el martes 31, desde las 22, en el estadio Padre Martearena. Para esta nueva presentación de local del equipo que conduce el DT Víctor Nazareno Godoy, se podrá contar con el retorno de Agustín Bellone, quien cumplió una sanción; claro que también queda saber si Gonzalo Menéndez fue penado con uno o dos partidos, a raíz de su expulsión con Sarmiento de Chaco.

Eso si, Godoy deberá decidir si quien ocupará el puesto que dejó pendiente Diego Pave, por su expulsión en Misiones. En la lista se encuentran Fernando Tantoni y Juan Mulieri.



la síntesis

Crucero 2 Juventud 0

M. Cano D. Pave

R. Lechner L. González

R. Zamponi J. Lovato

R. Tucker A. Reta

S. Diana C. More

E. Bruno J. Iturrieta

J. Dujaut C. Medina

J. Vera P. Garnier

G. Sotelo C. Acosta

L. Marinucci E. Pennisi

J. Cavallo L. Zárate

DT: H. Rivoira DT: V. Godoy

Goles PT: 27‘ L. Marinucci (CN), 40‘ G. Sotelo (CN)

Cambios ST: 11‘ G. Ibáñez por C. Acosta (JA), 16‘ F. Cabrera por G. Sotelo (CN), 17‘ J. Angulo por J. Iturrieta (JA), 25‘ L. Caballero por J. Vera (CN), 38‘ J. Mulieri por P. Garnier (JA), 44‘ P. Centurión por J. Dujaut (CN)



Incidencias ST: 34‘ expulsado D. Pave (JA).

Jornada: 9na. fecha

Estadio: Andrés Guacurarí

Arbitro: Miguel Mazón





