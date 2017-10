Central Norte debe cumplir en casa

¡A madrugar señores! El Barrio Norte se activará temprano, en un horario poco convencional, porque Central Norte, en su vuelta a casa, recibirá a Concepción F.C. de Tucumán, en el estadio “Dr. Luis Güemes”, desde las 11, por la decimoquinta fecha del Federal B, Zona B.

El cuervo, con el sosiego de saber que está clasificado a los play offs, no debería tener problemas para sumar de local y brindarle a sus socios una nueva alegría.

El “Dr. Luis Güemes” estuvo en silencio por tres fechas, ya que Central trasladó su localía al estadio Martearena. La última vez que los dirigidos por Norberto Acosta festejaron en el Barrio Norte fue ante Sportivo Guzmán, con el gol de Miguel Puntano.

Cepillo Acosta cumplió la primera meta: clasificar. Pero todavía resta por cumplir la siguiente, sacar la mayor diferencia posible sobre el resto y tener la ventaja de definir siempre del local en la siguiente fase.

El técnico azabache, con la finalidad de lograr un nuevo triunfo, retocará el once titular que goleó a San Antonio de Ranchillos en Tucumán (2-5). Algunas variantes serán obligadas y otras tácticas.

Bajo los tres palos, Mariano Maino, totalmente recuperado de la lesión que lo marginó por dos partidos, retomará la titularidad y suplirá a Lucas Rodríguez.

Los nombres en la última línea azabache se mantendrán, mientras que en el mediocampo aparecerá Federico Zamarian para ocupará la vacante que dejó el suspendido Facundo Galarza.

Por el carril izquierdo, Benjamín Jurado le ganó la pulseada a Federico Rojas y tendría la responsabilidad de suplantar al expulsado Emmanuel Cáceres.

Acosta tiene su apuesta lista, aunque no confirmó el equipo, una costumbre del técnico cuervo, que buscará abrochar una nueva victoria en casa.

En tanto, Jorge Salas, DT de Concepción F.C., presenta una duda en la formación que pondrá frente a Central Norte. El técnico tucumano dejó entre signos de interrogación si Ramón Arias o Adrián Vega será el acompañante de Franco Zelarayán en el ataque.

Banco azabache

Luego de la última práctica, Acosta, confirmó que Rodríguez, Facundo Vega, Matías Rudler, Leonel Formaggioni, Nicolás Guzmán, Rojas y Ariel Aranda ocuparán el banco de suplentes.

Sigue la venta

Los socios tendrán la chance de adquirir su entrada para el partido de hoy ante Concepción en las boleterías de calle Almirante Brown, de 9 a 11. Los precios estipulados son: populares $80, damas, jubilados y menores $60; platea $130; platea damas, jubilados y menores $110.

Los equipos:

C. NORTE CONCEPCIÓN F.C.

M. Maino S. Romero

L. Beterette A. Alfonso

F. Turus F. Sosa

T. Armella E. Galíndez

N. Ayejes R. Saavedra

E. Vargas J. Saavedra

C. Ávalos C. Serna

F. Zamarian C. Suárez

B. Jurado C. Díaz

M. Ceballos R. Arias

M. Puntano F. Zelarayán

DT: N. Acosta DT: J. Salas

Estadio: Dr. Luis Güemes

Árbitro: Miguel Gutiérrez

Hora de inicio: 11