Gimnasia tiene prohibido caer: recibe al útimo de la tabla en el Gigante

La de esta tarde no será una prueba más para Gimnasia y Tiro, que a las 17,30, en el Gigante del Norte, enfrenta a Guaraní Antonio Franco.

Tras la mitad de la primera ronda ya disputada, el albo tendrá hoy el primero de una seguidilla de tres partidos en condición de local, la cual le permitirá saber para qué está en este Federal A, si tiene armas y recursos para pelear el campeonato en serio e ilusionarse, o si naufragará en la intrascendencia y mirará la disputa real por el protagonismo desde un costado, postergando por otro año su interminable sueño.

No será una evaluación más la que sostendrá el albo esta tarde ante el franjeado misionero, en el encuentro correspondiente a la novena fecha, que contará con el arbitraje del correntino Jorge Nelson Sosa. Porque la derrota del pasado martes ante Chaco For Ever en Resistencia, en la que quedaron expuestos algunos jugadores con llamativas limitaciones, caló muy hondo, no solo en los ánimos de los componentes sino también en la tabla de posiciones, dejando relegado y complicado al equipo de la Vicente López.

No será una prueba más porque Gimnasia, con diez unidades luego de 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas, necesita respuestas y resultados urgentes en la apremiante situación en la que se encuentra. Porque será el primer partido de tres que tendrá al hilo el albo en el Gigante, escenario que debe reconquistar tras el pobre empate con Mandiyú de Corrientes, y en el que está obligado a obtener la mayor cantidad de puntos en esa miniserie, que también incluirá a Sportivo Patria (9 puntos) y a Altos Hornos Zapla (13) pisando el césped del Monumental.

Tampoco será un examen más para este Gimnasia de presente tambaleante, porque tendrá en frente al equipo más irregular de la categoría, Guaraní, que acumuló seis derrotas de ocho juegos y que viene sufriendo un promedio de dos goles en contra por partido. Entonces, el albo está mucho más obligado a sacar diferencias ante un franjeado vapuleado por los resultados y por los infortunios, ya que viajó a Salta con una base de juveniles locales ante la gran cantidad de lesiones y suspendidos con la que cuenta el golpeado elenco posadeño.

Y no será una prueba más porque su DT, Víctor Riggio, que lleva ya cuatro partidos a cargo del plantel tras la renuncia de Duilio Botella, impondrá por primera vez en cancha su impronta y su esquema de cabecera, luego de haber respetado en los anteriores encuentros el dibujo táctico y la ubicación de los futbolistas que solía emplear su antecesor (4-1-4-1).

Esa será una de las novedades para esta tarde, un sistema 4-4-2 que juntará por primera vez en cancha a los dos “tanques”, Alejandro Toledo y Gonzalo Garavano, como para remediar la preocupante anemia ofensiva. Dentro de ese esquema, Fabio Giménez, quien estuvo desdibujado en el rol que le había asignado Botella como doble cinco, volverá a su clásica función como volante por izquierda. Además, Nicolás Issa será por primera vez titular en el lateral derecho en reemplazo de un errático Jonathan Hereñú, de desempeño muy por debajo de lo esperado. El ingreso de Garavano será en cuenta de Lautaro Ceratto y Maximiliano López se recostará esta vez en el carril derecho de la zona de volantes.



Cita para albos

Las entradas se venden desde las 9 en las boleterías de Leguizamón y Vicente López, con estos precios: platea alta $290, damas, menores y jubilados $200; platea baja y ex-Virrey Toledo $210, damas, menores y jubilados $120; bandeja Leguizamón $180, damas, menores y jubilados $90.

Además de los once titulares que saldrán a la cancha esta tarde, concentran desde anoche: Luciano Palos, Nelson Ibarlucea, Hereñú, Fausto Apaza, Diego Pascuttini, Luis Rivero, Lautaro Ceratto y Luciano Herrera -foto-. Uno de ellos se quedará al margen del banco de los relevos.

Guaraní trajo a Salta 14 jugadores misioneros entre los 18 que formaron parte de la delegación. Son siete habitualmente titulares los que no viajaron por lesiones. A estos se le suma el expulsado Santiago Sánchez. Será el debut de Miguel “Pico” Salinas en el banco de suplentes del franjeado.



las formaciones



GIMNASIA GUARANÍ A.F.

M. Leguiza Navarro Montoya

N. Issa P. Bárzola

A. Cazula L. Asselborn

G. Zuvinikar J. De Olivera

J. Medina J. Eluchans

M. López L. Cañete

R. Poclaba L. Fioravanti

P. Motta E. Kopp

F. Giménez E. Galarza

A. Toledo A. Almirón

G. Garavano H. Galarza

DT: V. Riggio DT: M. Salinas

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes)

Hora de inicio: 17.30