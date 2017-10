Violento y conocido ladrón robó un celular a las piñas

Un brutal método de despojo utilizó un delincuente callejero para apoderarse del celular de una persona que se hallaba en la vía pública, a quien intentó noquear de un puñetazo para robarle.

La víctima fue Estrella Méndez, de 45 años, residente en General Gemes, quien sufrió la brutal agresión de parte de una persona adicta al consumo de drogas y que arrastra un gran prontuario policial.

De acuerdo a la denuncia realizada por Estrella Méndez, días pasados regresaba del almacén del barrio hasta su domicilio y vio, sin prestarle demasiada atención, a un persona parada frente de su vivienda; más tarde, alrededor de las 23, volvió a salir para dejar la basura y fue sorprendida por esta misma persona quien le aplicó un golpe en su rostro a la altura de la ceja izquierda con la intención de desmayarla. La víctima se pudo sobreponer al golpe y forcejeó con el atacante que quería robarle el celular. Una vez que el malviviente se hizo del celular salió corriendo son dirección a un barrio cercano el barrio 25 de Mayo, "yo lo seguí a pesar de que la sangre corría por todo mi rostro y lo alcancé cuando estaba ingresando al barrio 25, allí volvimos a forcejear y vi que se le cayó el celular, el sujeto se fue pero ya lo había reconocido, así que con la ayuda de un chico que pasaba por el lugar llamamos a la policía para que me ayuden", expresó Estrella. De acuerdo a sus declaraciones, se trataría de Miguel Ángel Martínez, un joven que tendría unos 25 años y que se hizo muy conocido por ser uno de los dos menores que se puede ver en un video, donde están siendo víctimas de supuestas tortura por parte de personal policial, un caso que llevó a la cárcel a 5 policías gemenses. Martínez conocido como "Vampirin", es adicto al consumo de drogas y eso lo lleva a realizar múltiples robos, en varias oportunidades fue denunciado por estos delitos pero nunca queda detenido, "yo no sé qué hacer, a mi me hizo una semejante cicatriz, no puede ser que quede suelto, aun hoy sigue rondando las casas en busca de nuevas víctimas, ni la familia le da un lugar porque les saca todo, la fiscal ni me atiende, me dicen que haga juicio, pero para qué si no tiene nada, quiero que lo detengan, que no siga haciendo daño, algún día va a pasar algo trágico".

A pesar de la condición sexual de Estrella, quien se define como gay, no se trató de un acto de violencia por discriminación sino de un robo al voleo, según sus propias palabras.