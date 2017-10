Se abre el telón de los play-offs para Salta Basket

Sin la presencia del capitán Diego Gerbaudo, suspendido después del último encuentro ante Instituto, Salta Basket comienza su inicio en los play-offs de la Liga Nacional ante Estudiantes de Concordia, a partir de las 20.45 en el interior entrerriano, en partido televisado por los diferentes canales de aire y cable de la provincia.

El equipo dirigido por Ricardo De Cecco llegó a esta instancia después de haber culminado en el segundo lugar del grupo B, mientras que el conjunto de Entre Ríos se ubicó en el tercer lugar de la zona A y por eso los infernales llevan la ventaja deportiva de definir el pase a la siguiente instancia como locales (el miércoles y jueves próximo).

Por primera vez en el torneo, el técnico no podrá contar con todos sus hombres debido a que el base Gerbaudo está inhabilitado por haber increpado al árbitro en el último encuentro como local, según indicó el informe de los jueces.

Fue durante los segundos finales ante Instituto, cuando Alejandro Zilli recibió una falta no cobrada, mientras Salta Basket perdía 94 a 93. Ese resultado terminó con el invicto y provocó la furia no solo de los jugadores, sino también de los hinchas, que insultaron a los jueces y hasta les tiraron una botella plástica.

La sanción no tardó en llegar: una fecha afuera para Gerbaudo y la multa $15.000 para el club salteño, que asumió la responsabilidad y pidió a sus seguidores un “comportamiento adecuado”.

Además de Gerbaudo, otra salida de Salta Basket (aunque esta vez sin retorno) es la de Reginald Buckner, quien se despidió del equipo en los últimos días.

Su reemplazo es el norteamericano y ala pivote Randal Falker, quien viajó con el plantel y ya entrenó ayer en la cancha de Estudiantes de Concordia.

Cómo llega cada uno

Los infernales terminaron segundos pese a perder con la gloria, porque Quimsa no pudo sacar ventaja ante Olímpico, su clásico rival. Luego de ocho partidos disputados, los salteños tuvieron un saldo de cuatro victorias y la misma cantidad de derrotas.

Ganaron tres veces como local: ante Atenas, Olímpico de La Banda y Quimsa y como visitante ante los bandeños.

Afuera de Salta, el representativo provincial cayó ante Atenas, Quimsa e Instituto, mientras que con este último también tuvo un traspié en el Delmi.

En el caso de Estudiantes, los de Concordia obtuvieron tres triunfos y perdieron cinco veces. Como local le ganaron a los correntinos de Comunicaciones y San Martín, mientras que en esa condición cayeron con Regatas y La Unión de Formosa. De visitante obtuvieron una victoria ante Regatas y perdieron en sus restantes viajes (con San Martín, Comunicaciones y La Unión).

Faltan equipos

Con salteños y entrerrianos a horas de la primera disputa en los play-offs, hay conjuntos que todavía no definieron su clasificación a la siguiente instancia y por tal motivo juegan la reválida, entre el cuarto y quinto de los diferentes grupos. Hoy, de hecho, habrá duelo correntino entre Regatas y Comunicaciones, desde las 21.30.