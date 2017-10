El Tribuno Básquet quiere seguir dulce

El complejo Nicolás Vitale se prepara para recibir una nueva fecha del Torneo Federal de Básquet cuando el club anfitrión, El Tribuno BB, se mida ante Hindú BBC de Catamarca, a partir de las 22.

Los verdolagas llegan dulces y quieren seguir por esa vía, debido a que ganaron los dos partidos que jugaron: el primero ante Unión Orán, en el mismo escenario de esta noche, por 100 a 67 y el segundo en condición de visitante ante Juan Bautista Alberdi, en Tucumán, por 85 a 74.

Hindú, en cambio, viene de capa caída tras su visita al norte provincial y acumula otra derrota, en condición de local ante Alberdi.

Su única victoria fue ante Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero, el viernes 20, por 88 a 77.

Esta noche ante un Vitale que promete estar repleto, los equipos se medirán por primera vez en el presente torneo bajo el arbitraje de Antonio Briseño, Eric Páez y Rodolfo Janco.

Luego de este partido, los verdolagas de la zona sur capitalina no tendrán mucho tiempo para repasar el partido, ya que tendrán que pensar en el encuentro venidero, ante Tucumán BB, el próximo viernes en el Jardín de la República.

Un año inolvidable

El Tribuno Básquet vive un cuento de hadas, ya que en el presente torneo no solo cumple el sueño de disputar la tercera categoría más importante del país, sino que además tuvo otros logros antes, tanto deportivos como institucionales.

A principios de año inició el sueño basquetbolístico de la mano del técnico Rodrigo “Guri” Villalobos y tuvo un torneo demoledor en la ex Liga C, donde obtuvo importantísimas victorias tanto de local como de visitante.

Sin demasiados inconvenientes llegó al Final Four que se disputó en Tucumán. Luego del segundo puesto obtenido, logró el ascenso.

Horas después de los festejos el ascenso, el equipo de la zona sur recibió otra gran noticia: tendría, al fin, su piso de parquet.

Es que el estadio Delmi renovó su flotante y los dirigentes de El Tribuno recibieron la mitad del que estaba en el polideportivo. Luego de algunas reparaciones, el Vitale quedó listo para albergar el Federal.

Triunfo de Unión Orán

Dicen que la tercera es la vencida y así fue para Unión Orán el viernes a la noche en la fecha 3 del Torneo Federal de Básquet, porque logró su primera victoria.

Los del norte provincial vencieron a Hindú BBC de Catamarca como locales, por 109 a 85, y de esta manera dejaron atrás las derrotas ante El Tribuno Básquet en el debut de ambos conjuntos y ante Ciudadela Basket, en condición de local.

Unión volverá a ser local en su próximo encuentro, que se llevará a cabo el próximo viernes ante Juan Bautista Alberdi de Tucumán. Este compromiso fue programado para las 22. Luego tendrá dos fechas seguidas como visitante.