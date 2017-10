Salta logró el ascenso en el Argentino sub-21

El campeonato Argentino de hockey sub-21, que se disputa en Rosario, todavía no terminó y Salta ya logró su objetivo, especialmente en damas, porque las chicas lograron el ascenso a la zona Campeonato. Los varones, en tanto, vencieron a Santiago del Estero y jugarán por el quinto puesto ante Tucumán.

La tercera jornada de competencia era definitorio para el seleccionado femenino, ya que el viernes a la noche había perdido 3 a 1 ante Litoral y se medía ante Tucumán para lograr el ascenso. Sin embargo, los norteños no se sacaron ventajas y dejaron el ascenso en stand by.

El conjunto tucumano se enfrentó más tarde a Litoral y las chicas de Salta siguieron el enfrentamiento en las tribunas rosarinas, porque una derrota del combinado del Jardín de la República les otorgaría el pasaje a la máxima categoría y eso ocurrió finalmente, porque Litoral ganó cómodamente por 5 a 2.

Hoy, a las 12, la Asociación del Litoral y las salteñas, ambas ya ascendidas, jugarán la final del torneo.

El plantel que logró el ascenso está compuesto por María Pía Faraldo, Celeste Cardona, Constanza Abudi, Sol Palavecino, Natalia Toranzos, María del Milagro Solá Zambrano, Martbna Vilte, Martina Hamann, Malena Junquet, María Virginia Stieglitz, María Salazar, Milagro Morosini, Camila Ramposo, Giuliana Torcivia, Camila Huber, Luciana Leiva, Florencia Fernández y Ana Paula Luiszaga.

Otra goleada

En la zona Campeonato de caballeros los chicos vencieron a los santiagueños, sin despeinarse, por 6 a 0.

Los goles del combinado provincial los hicieron: Luciano Rodríguez x 2, Ignacio Morales, Hugo Aracena y Agustín Ísola, en dos oportunidades.

La victoria de Tucumán (sobre la Federación chaqueña por 3 a 2) los cruza a estos dos conjuntos del norte del país a jugar por el quinto puesto, hoy a las 12.