Desalojan la toma de un terreno y detienen a una mujer

Laura Valdéz, es quien representa a las familias que fueron favorecidas con la adjudicación de un terreno expropiado al Ingenio Río Grande en el 2013. Ayer por la tarde fue detenida por la policía local y trasladada hacia la Comisaría 101 de General Güemes, donde quedó a disposición del Juzgado de Garantía Nº 7 y Fiscalía Penal de Güemes.

La detención se produjo por la tarde cuando ella y un grupo de adjudicatarios de un terreno intentaron tomarlo en un operativo llevado a cabo por personal policial a cargo de la Comisario Chávez. Familiares y amigos de la detenida mantuvieron una vigilia cerca de la comisaria para evitar que la trasladen a Salta, “ella tiene una hija que cuidar, debe permanecer en esta ciudad, estamos muy consternados por lo que pasó, nos aflige la situación de mi hermana porque se trató de una detención ilegal ya que ella es representante de los adjudicatarios de El Bordo y estaba acompañando un reclamo que es justo” expresó Marisa Valdez, hermana de Laura.

Según los familiares la denuncia por usurpación fue realizada desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad y también por parte de los agrimensores que trabajan en el terreno, “no se trata de usurpación porque son adjudicatarios, además la denuncia deberían haberla realizado los beneficiarios y no la Municipalidad, mi hermana no es adjudicataria pero fue elegida por ellos para que los represente”. Marisa también informó sobre amenazas que estuvo sufriendo Laura desde la semana anterior, “ella sufrió muchas amenazas por parte de gente del municipio, amenazas que están documentadas, además debo aclarar que ella no fue la única que ingresó a los terreno, también personal cercano al intendente ingresó al predio para armar carpas y quedarse allí burlándose del resto, si detuvieron a mi hermana, ellos también deberían haber sido detenidos”.

"Algo armado"

Según el resto de los beneficiarios que también fueron desalojados toda esta situación de conflicto fue algo armado, “esto fue armado por el municipio para generar disturbios porque ellos llegaron a los terrenos con otro grupo de adjudicados que están con ellos, armaron una carpa se quedaron ahí burlándose de nosotros, todo para detener a la señorita Valdez que lucha por nuestro intereses", y continuaron, "somos gente trabajadora que solo nos manifestamos a un costado del terreno, estamos en democracia y tenemos derechos para manifestarnos. Hacemos responsable al Intendente Martínez por lo que le pase a Laura, ella fue arrastrada como si fuera una delincuente, tenemos todo grabado de lo que ocurrió y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque esto es nuestro, no vamos a permitir que hagan política con lo que nos tomó una larga lucha para conseguirlo”, expresaron los vecinos que esperaban afuera de la comisaria 101.

Desde el municipio desmintieron haber tenido alguna relación con el desalojo, “nosotros no estamos a cargo de los terrenos adjudicados, pertenecen al Tierra y Habitat, sí intentamos mediar en el conflicto para evitar que por tomarlos en forma anticipada algunos lo puedan llegar a perder, los terrenos ya están sorteados, tienen futuros dueños y solo se les pidió que esperen a que los peritos agrimensores termines de hacer la mensura, es cierto que este trabajo vienen demorado pero se está trabajando, ellos sabían que podían ser detenidos si volvían a ingresar, pero no por causa nuestra sino por orden de Fiscalía ” expresó el Intendente Raúl Martínez. De acuerdo a la información brindada, el Juzgado de de garantía penal Nº 7 y la Fiscalía Penal de Güemes ordenaron la detención de Laura Valdéz por Desobediencia Judicial a Raíz de diversas denuncias realizadas por el Sub-Secretario de Tierra y Habitat.

Laur aValdez fue acusada de instigar la usurpación de los terrenos y ya había sido notificada de la prohibición de ingresar a los terrenos. Tras un nuevo intento de ocupación, fue detenida por desobediencia judicial.