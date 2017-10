Coca Cola cumplió 75 años en la mesa de los argentinos

Toda buena historia merece ser contada, y la de Coca Cola es una de ellas. La marca, creada en Atlanta (EEUU) hace 130 años, celebró las bodas de diamante en Argentina y lo hizo a lo grande, junto a todos quienes integran la gran cadena de valor que desarrolla en nuestro país. Sin ir más lejos, solamente en Argentina genera 14 mil puestos de trabajo de forma directa y 226 mil de manera indirecta, según datos aportados por la empresa.

La celebración por los 75 años se realizó en los salones del Museo de Arte Decorativo (Av. Libertador y 1902), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la presencia de los principales directivos de la firma en Sudamérica y diversas personalidades del acontecer nacional.

El Tribuno fue el único medio gráfico salteño presente en la gala, donde se realizó una recorrida por la historia de la emblemática marca, que hoy ofrece 80 opciones de bebidas a los argentinos, la mitad de ellos bajas calorías.

Estuvieron Dino Troni Peña, vicepresidente comercial Sur de Latinoamérica; José María Cagliolo, gerente general de Argentina, Paraguay y Uruguay; y David Lee, nieto de Reginald Lee, fundador de la primera embotelladora independiente de Coca-Cola de la Argentina y que este año cumple también sus bodas de diamante.

“Generar trabajo, apoyar las producciones locales y las pymes y contribuir al bienestar de las comunidades en las que estamos es nuestro motor”, afirmó durante la velada Dino Troni ante cientos de invitados.

El momento más emotivo de la noche se vivió cuando José María Cagliolo invitó al escenario a un grupo de camioneros, almaceneros y pequeños productores del norte de nuestro país para brindar con los presentes por el camino compartido durante estos 75 años. “Las historias de estas personas son las que hicieron y hacen posible que crezcamos juntos”, señaló Cagliolo en referencia a los miles de trabajadores y emprendedores de los diversos rubros que forman parte de la cadena de valor de Coca Cola.

Por su parte, vestida con un impecable outifit negro, la modelo Andrea Frigerio fue la encargada de conducir la velada. “Me siento honrada de ser la anfitriona en la celebración de esta compañía emblemática en el país y el mundo. Estos años condensan el trabajo y el esfuerzo de mucha gente”, señaló Frigerio a El Tribuno.

Un poco de historia

Esta historia comenzó a escribirse en 1942, cuando tan solo cuatro camiones y 15 triciclos salieron a recorrer las calles de Buenos Aires para comercializar por primera vez la Coca Cola. Uno de esos camiones era de Reginald Lee, la primera socia local de la Coca Cola.

Una enigmática silueta femenina con una botella ya anticipaba en los principales diarios de entonces el desembarco de la nueva bebida.

Y desde entonces no paró de crecer. Un año después del lanzamiento, más de 3.000 comercios porteños bares, restaurantes y almacenes ofrecían Coca-Cola.

Hoy en Argentina la firma genera más de 240 mil puestos de trabajo en toda su cadena de valor, que abarca desde productores de frutas en Tucumán, Entre Ríos y Neuquén, hasta las distintas embotelladoras presentes en el país, pasando por productores azucareros, empresas de transporte, fabricantes de plástico, almacenes, restaurantes y supermercados.

A fines de 1942 se inauguró la primera planta de Coca-Cola en el país (en Av. Córdoba 3162) y en 1944 en Córdoba. La gran expansión ocurrió en los 60, cuando se otorgaron las primeras franquicias y con la aparición del envase familiar de un litro.

Desde entonces, la firma acompañó diversos momentos del acontecer nacional: en el Mundial de Fútbol en el que Argentina se coronó campeón por primera vez, en 1978, Coca-Cola fue la gaseosa oficial. También fue el primer anunciante de ATC (hoy Televisión Pública) cuando inauguró su señal en color.

Para celebrar las bodas de oro, en 1992 impulsó el ciclo “Coca-Cola in concert”, con la presencia de Elton John, Seru Girán y Gun’s & Roses y una audiencia de 500.000 personas. En 1995 patrocinó los Juegos Panamericanos realizados en la Argentina.

En lo que va del siglo XXI la empresa se consolidó como una marca integral de bebidas sin alcohol, con el lanzamiento de Coca-Cola Zero; Powerade y Aquarius by Cepita.