Desde diciembre Salta tendrá un nuevo espacio cultural: Florida CM

El deterioro del excine Florida (La Florida al 600) en la última década, tras el cierre de esta histórica sala, no fue un impedimento para que Carlos Melián tome el riesgo y asuma un nuevo emprendimiento en el ámbito del espectáculo.

El reconocido animador de fiestas infantiles y titiritero decidió alquilar el lugar, restaurarlo y reabrirlo, esta vez como un nuevo ámbito para el teatro, la música o cualquier actividad artística y de entretenimiento, que fundamentalmente sume un nuevo espacio a los que tiene la ciudad.

Pero además tendrá la ventaja que estará disponible todo el año, por lo que en periodos de vacaciones de verano, cuando otros toman un receso, permanecerá abierto para ofrecer espectáculos.

“Este empendimiento no está pensado para los shows para niños que hago desde hace mucho tiempo, sino para todos los que lo necesiten, para festivales y encuentros variados”, explica Melián a El Tribuno mientras observa la marcha de las refacciones que se hacen en el antiguo cine, el único de su tipo que permanece en pie en Salta.

“Con mi señora comenzamos a planear y soñar con este proyecto desde hace un año. Lo planteamos al dueño, Ramón Mijaiel, y hace solo dos semanas se comunicó con nosotros para saber si seguíamos interesados. ‘Por supuesto!’ le contestamos, ya que todo dependía de su decisión. Así firmamos el contrato y cuando me entregó las llaves temblamos de emoción. Con esfuerzo, trabajo y dedicación esto funcionará a pleno”, asegura.

Contundente, Melián remarca que no modificará en absoluto la estructura edilicia “porque está en muy buenas condiciones. Lo que vamos a cambiar completamente es la instalación eléctrica porque es obsoleta y la pantalla. Trabajamos además sobre el mejoramiento de las paredes y el piso que es de pinotea, listones de madera que requieren un tratamiento especial. También vamos a recuperar las butacas, porque la idea es que conservemos lo que fue este edificio y el cine en sí mismo”. Por eso lo llamará Florida y le agregará CM, sus iniciales.

Lo que se viene

Esta sala tiene capacidad para 1000 personas, con 600 butacas en la planta baja y el resto en el segundo nivel, donde como en todos los cines, funciona el área de proyección y depósito.

Melián pretende conservar todos los elementos que luego podrá exhibir a modo de museo interno, con la finalidad de preservar el patrimonio cultural e histórico del lugar y para que las nuevas generaciones conozcan y valoren los equipos de cinematografía con los que se trabajaba en la mitad del siglo XX, además de la cartelería, carreteles con las cintas de filmes variados entre otros objetos.

“La modificación más grande que vamos a hacer es sobre el escenario. El que tiene es muy pequeño porque no estaba pensado como teatro, por eso vamos a ampliarlo para que tenga la utilidad que buscamos con esta refuncionalización del espacio”, explica.

Y reitera que servirá para una diversidad de acontecimientos culturales, educativos, shows, proyección de películas y todo lo que sea necesario.

Sin precisar una fecha exacta, estimó que en diciembre podrá inaugurarlo. “Mientra sigue viento en popa la refacción, simultáneamente hacemos los trámites de seguridad que marcan las ordenanzas municipales y provinciales.

“Tenemos muy en claro los objetivos, y entre ellos el desarrollo de actividades de verano. Vamos a implementar la temporada veraniega, algo que en Salta no se acostumbra. Hace mucho tiempo se rompió la estacionalidad turística y recibimos visitantes nacionales y extranjeros todo el año, pero por vacaciones las salas tienen un receso. Por eso la finalidad es lograr que exista la temporada”.

Algo de historia

El edificio, con rasgos neoclásicos en su fachada, inauguró en el año 1945 en La Florida 657, sector que en esa época se señalaba como zona sur y que hoy quedó en pleno macrocentro, a solo diez cuadras de la plaza 9 de Julio.

Por entonces fue toda una novedad empresarial, porque se planteó como una extensión de los cines que estaban en pleno centro, como el Radar (en España y 25 de Mayo), el Güemes (hoy una guardería de autos en Zuviría primera cuadra) y el Victoria, transformado en el Teatro Provincial de Salta.

Muchos recordarán que, desde su apertura y hasta la década del 80, se ofrecían dos películas con un intervalo entre ellas para comprar golosinas, y un breve informativo al inicio, hoy reemplazado por publicidades y avances de otros filmes.

Con la llegada de los cines modernos, más pequeños y con tecnología de avanzada, además de una cartelera con estrenos en simultáneo con Buenos Aires, detalle que igualó al público del interior respecto del de la Capital Federal, estas enormes salas fueron quedando en desuso hasta desaparecer. Fue el Florida el que más se mantuvo proyectando películas condicionadas para adultos, hasta que eso tampoco fue redituable y cerró.