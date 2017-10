Desde la cárcel, De Vido habló de traición

El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, rindió su propio homenaje al ex presidente Néstor Kircher desde el penal de Ezeiza, donde está recluido desde el miércoles ùltimo. "Mi homenaje a Néstor Carlos Kirchner en el séptimo aniversario de su desaparición", se titula el documento que De Vido envió a través de su esposa, Alessandra "Laly" Minniccelli.

"Hoy más presente que nunca en esta, nuestra nueva resistencia ante la violación de nuestros derechos civiles, ante el escandaloso y antidemocrático quiebre del estado de derecho, va todo nuestro compromiso con quien fuera abanderado de la restauración de la obra de Juan Peròn" , arranca diciendo el documento de cinco párrafos.

Minnicelli y sus hijos llegaron hoy al penal de Ezeiza para visitar a De Vido, quién está detenido allí desde el miércoles a la noche y que por ahora espera a que el juez defina si seguirá detenido en este centro de reclusión o si finalmente lo van a trasladar al penal de Marcos Paz.

"Está un poco deprimido, con un estado de salud complicado, pero tratando de acomodarse a la situación", dijo el vocero de De Vido, Horacio Mizrahi, después de conversar con Minniccelli, quién le encomendó difundir la misiva que De Vido le había entregado.

"Lealtad y coraje a su memoria viva", continúa diciendo el documento en el segundo párrafo.

"Despreciando como él siempre lo hizo la cobardìa y la traiciòn de reuinr a la defensa de nuestra línea histórica legada por Rosas; Irigoyen, Perón y Kirchner", continuó la misiva.

"Homenajeando desde aquí su valentía y capacidad para enfrentar el endeudamiento con la consiguiente pérdida de la soberanía nacional que diera y fuera absolutamente exitosa durante su gobierno", agrega.

"Opongámonos con firmeza a esta nueva etapa de deuda ilegítima e impagable que lleva adelante el gobierno de Macri, reivindicando de esta manera su vigencia plena, su presencia viva en el espíritu invencible del movimiento nacional y popular en el que él siempre creyó, adhirió y fortaleció", concluye.

Al momento de firmar, el ex ministro kirchnerista escribe: Julio Miguel De Vido. Diputado Nacional. Preso sin condena. Penal de Ezeiza.

Está previsto que De Vido concurra, el miércoles que viene, a los tribunales de Comododro Py para ser indagado por el juez que entiende en la causa que investiga la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en 2012.