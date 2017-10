Alejandra, en un carrito y con la música a todas partes

Alejandra es soltera, tiene tres hijas y 45 años. A pesar de tantas piedras que se le cruzaron en el camino de la vida, aún busca cumplir su sueño, cantar y sacar adelante a sus hijas. La historia del amor por la música de Alejandra comenzó desde pequeña. Siendo única hija, sus padres buscaron la mejor educación con los profesores de la zona que la acompañaban en las peñas cantando folclore. Más tarde el profesor Hugo Sánchez la incorporó al grupo Festisol y la ayudó a educar la voz y a incursionar en otros ritmos.

A los 21 años se casó y se vio obligada a dejar de cantar, pero luego de unos años de ver que su sueño nunca se cumpliría se separó, y decidió luchar por un futuro mejor para ella, pero, sobre todo, para sus pequeñas hijas. No solo comenzó a trabajar vendiendo golosinas en un carrito frente a la escuela Ciudad de Orán del barrio 9 de Julio, de 7 de la mañana a 14 horas, sino que al mismo tiempo buscó la manera de superarse y conseguir un título. “Pensé que a mi edad ya no podría estudiar, pero puedo decir que si uno quiere todo es posible”.

A la noche estudia en el Instituto Loutaif en tercer año del profesorado de nivel primario, con ayuda de un estímulo económico que le da la institución. “Agradezco el apoyo de mis compañeros y docentes, sobre todo de la profesora Paola Mercado; ella me inspira a esforzarme y a ser mejor cada día, ella es para mí un modelo a seguir. Me encantaría ser maestra de primer grado y ser tan apasionada como ella”, remarca con orgullo

Alejandra trabaja día a día para superarse. “Me encantaría que mi voz sea una tarjeta de presentación, una oportunidad de mostrar lo mejor de mí”, aunque sabe que supone un gran esfuerzo, en Orán no hay un campo con oportunidades,

Ella es solo Liliana y vive cada tema y cada nota. Es en la cercanía íntima y cálida, plena de risas y entrega mientras vende golosinas en la puerta de la escuela Ciudad de Orán, en un barrio muy humilde. Ella sueña con ser cantante y a diario muestra lo que es capaz de hacer con su voz, alegrando a niños y docentes de una escuela donde, quizás en un futuro, ella pueda ser maestra.

Los vecinos la definen como una rocola donde cada uno pide un tema musical y ella sin dudarlo comienza a cantar, ya sea en la calle, en el quiosco o en el aula del terciario.

Apasionada por el canto, cuenta que al ser única hija sus padres siempre la apoyaron y acompañaron, en cada concurso o peña que había. También cantaba en reuniones familiares.

A Alejandra la acompaña una sonrisa tan deslumbrante y cálida que la hace querida por sus amigos y vecinos, que prepararon un video para participar en un casting de un concurso de canto en la televisión local de OTC, “Canta por Vos”, por insistencia de su amigo Ángel Ruiz, que viralizó en las redes las imágenes donde canta mientras trabaja en su carrito de golosinas. (Video en la web de El Tribuno).“Siempre hay que tener un plan B, y el mío es no solo participar en un concurso, sino convertir mi lugar de trabajo en un escenario, aunque a mí la música me lo da todo, debo reconocer que no puedo vivir de ella”.