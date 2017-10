Matías Ceballos: “Soy el hombre más feliz del mundo"

No todos los días se tiene la dicha de recibir un reconocimiento por cumplir 200 partidos defendiendo la camiseta de Central Norte. Matías Ceballos goza de ese privilegio desde ayer. Antes del partido con Concepción, Héctor De Francesco, presidente azabache, le hizo entrega de una camiseta con el número estampado en la espalda. Un gran mimo para el volante santafesino.

“Estoy muy contento, es emocionante venir acá a los 20 años, hoy tener 33 y seguir vistiendo la camiseta de Central. Cuando vine lo hice con una mano atrás y otra adelante, y agradezco porque me abrieron las puertas”, dijo Ceballos en diálogo con El Tribuno.

Emocionado, como pocas veces se lo vio, Matías agregó: “Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, jugar y que esté presente mi hija, mis proyectos personales que están saliendo bien, me da mucha tranquilidad y felicidad”.

Ceballos, resistido por algunos simpatizantes, se tomó unos segundos para referirse a ese tema. “El que me dice que soy un fracasado, primero me tiene que ver en mi vida personal, la llevo bastante bien. Soy el hombre más feliz del mundo”, aseguró el volante.

“En lo deportivo puedo ser malo, estoy seguro porque juego el Federal B, pero en la vida no le fallé a nadie, estoy realmente feliz y disfrutando de un momento fantástico”, comentó el futbolista.

Dejando de lado el reconocimiento del volante y volviendo al partido que ganó el cuervo, el entrenador Norberto Acosta analizó: “Estuvo bastante pesado el partido por el calor, al margen de eso, intentamos jugar en el primer tiempo, nos dimos cuenta de que por ahí no se podía, entonces nos adaptamos y salimos a buscar arriba. De esa manera, encontramos el camino, sin jugar lindo fuimos efectivos”.

El estar clasificados a los play-offs podría jugarle en contra al plantel, algo que no le preocupa al técnico, por ahora. “Se trabaja en la semana, ellos mismos también ponen lo suyo, tiene toda la predisposición, es como que todos estamos cada vez más enchufados, eso es bueno, no estamos cayendo en el relax, esperemos que no pase porque los partidos que vienen son los más importantes y decisivos”, aseguró Cepillo Acosta, satisfecho por la entrega de sus muchachos.