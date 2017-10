Salta Basket se desinfló en Concordia y perdió el juego inicial

El primer juego de los octavos de final en el Súper 20 de la Liga Nacional, Salta Basket no pudo con Estudiantes de Concordia en condición de visitante. Tras haber comenzado mejor que los locales, en el complemento el conjunto salteño se quedó y la diferencia para los verdes fue abultada: 73 a 64.

Ahora jugarán el miércoles en el Delmi y, si el representativo provincial gana, definirán el jueves, también en el polideportivo de esta ciudad.

Fue un inicio errático, con los dos equipos bastante imprecisos tanto en defensa como en ataque. Los infernales no tuvieron un jugador desequilibrante y los puntos en el quinteto inicial fueron repartidos.

Los entrerrianos tampoco se destacaron y tras un primer cuarto poco vistoso, Salta Basket fue el equipo que mayor provecho sacó y lo ganó 14 a 13.

En el último tramo de la etapa inicial, el partido fue mucho más atractivo, con mayores anotaciones y el tablero se inclinó para los infernales que en todo momento propusieron más que los locales. Quinnel Brown y Pablo Bruna apenas sobresalieron por encima del resto en cuanto a la efectividad, aunque el rendimiento creció de forma pareja y la ventaja para los visitantes fue 36 a 27, aunque pudo haber sido mayor.

El entrenador de Estudiantes, Lucas Victoriano, ajustó detalles y fortaleció a su conjunto para encarar los dos cuartos finales y rápidamente se notó el cambio de actitud en los de Concordia, porque comenzaron a dominar el juego y de a poco se fueron acercando.

No fue un buen inicio del segundo tiempo para Salta Basket, con algunos errores similares a los del primer cuarto. La distancia entre los equipos se achicó bastante y por eso el entrenador Ricardo De Cecco hizo un pedido de minuto para poner el grito en el cielo.

El Perro reclamó mayor concentración y a falta de 4’40’’ para cerrar el tercer cuarto, el verde lo empató. Cuando parecía que el representativo volvía a arrancar, Estudiantes fue una aplanadora y pasó al frente. Tan contundente fue el penúltimo cuarto que el parcial fue de 24 a 12 para los locales y por primera vez Estudiantes logró pasar al frente en el marcador, por 51 a 48.

El cuarto y último tramo del partido siguió con la tendencia del cuarto anterior, con los verdes decididos a quedarse con el partido y con los infernales golpeados. La distancia entre locales y visitantes fue creciendo y de a poco la victoria de los verdes comenzó a percibirse.

Con pocas ideas, Salta intentó reaccionar, pero no hubo mucho tiempo para más y el resultado marcó una clara diferencia para Estudiantes que con solo dos cuartos, le alcanzó para sacar ventaja en el primer juego de los octavos de final.

</SUBTITULO>La revancha, en casa

Salta Basket y Estudiantes de Concordia jugarán el segundo partido de la serie en el estadio Delmi este miércoles y si los verdes ganan, pasarán a los cuartos de final.

Los infernales deberán obtener una victoria y definir un día después, también en Ibazeta y O’Higgins, debido a que cuentan con ventaja deportiva por haber finalizado mejor que Estudiantes en la fase inicial.