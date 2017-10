Denuncian otro predio abandonado

El predio está camuflado entre varios edificios. Ocupa una manzana completa, tiene cuatro caras y cada una de ellas luce diferente. Sobre calle O"Higgins, no hace muchos años, estudiantes tomaron cada uno de los cuadros que enmarcan las columnas y realizaron una serie de murales callejeros.

Si bien, la vereda muestra claras señales de abandono, cargadas de hojas y ramas secas, restos de obra y las veredas levantadas por las raíces de los árboles, el paseo puede llegar a ser ameno, mientras se contemplan los dibujos.

Sobre 12 de Octubre, hay un viejo quiosco de revistas. En la actualidad, algunos vándalos lo usan como escalera para ingresar al predio durante las noches. En República de Siria, la imagen del abandono de la vereda se mezcla con el revoque caído de las paredes del predio que ya muestran una leve inclinación. Sobre Maipú se puede ver un portón de chapas, pintado por la herrumbre, de unos siete metros de ancho. A tres metros, una puerta de 90 centímetros por dos metros, es el ingreso peatonal al lugar en cuestión.

Por encima de la tapia se pueden ver los techos de los galpones. Uno de ellos perdió varias chapas y sobre los bordes de la medianera, los árboles y arbustos se muestran dueños del lugar.

Jorge barría la vereda de su casa cuando El Tribuno se acercó a preguntarle sobre el abandono del lugar. No dudó en afirmar que esta situación es antiquísima. "Esto quedó vacío hace más de una década, y desde entonces solo hay un casero. El problema es que no se mantiene, está lleno de yuyos, basura y alimañas", contó el hombre de 56 años.

Marisa vende bollos y recorre calle Maipú, donde viven sus clientes, tres veces a la semana. "Es una pena que esto esté todo abandonado. Las veredas están rotas y no podés caminar. Para colmo, mucha gente de la zona deja los restos de obra, podas y otras basuras", detalló Marisa, señalando la vereda que intenta cruzar con su carrito de compras cargado de bollos y facturas caseras.

Analía volvía con sus hijas del colegio, cuando le contó a este medio que de noche las veredas que están alrededor del predio se tornan peligrosas para caminar. "Sobre 12 de Octubre hay un quiosco abandonado, por donde suben los chicos a esas instalaciones, quién sabe para qué. Cuando salen no se reconocen ni ellos", dijo.

En la puerta de ingreso sobre Maipú, El Tribuno encontró al casero del predio abandonado. Juan C. vive con su familia en el lugar hace unos 15 años. "A esto lo usaban como depósito de maquinaria desde la Dirección de Arquitectura de la Nación. Cuando despidieron a todos fue quedando abandonado. No quedó gente, solo algunas maquinarias viejas, maderas, hierros y nada más", detalló el hombre.

Cuando Juan llegó al lugar como cuidador, con la única retribución de tener una vivienda, eran tres las familias. Con el tiempo, las otras dos se fueron. El hombre admitió que algunas noches ingresa al predio un grupo de jóvenes a drogarse, pero él prefiere hacer la vista gorda y no enfrentarlos por miedo.

"No tengo ni un sueldo que justifique que me maten. Si algo me pasa, mi familia queda en la calle", manifestó Juan.

Por otra parte, en varias oportunidades fue a la oficina del organismo nacional -donde tampoco hay empleados- a reclamar fondos para el mantenimiento general, pero siempre le responden que "no hay plata".

Hace un año y medio, personal de Buenos Aires recorrió el depósito, tomaron fotos y se fueron. "No tuvimos más novedades de nada. Hace un mes cortaron el agua y, al parecer, desde Nación pagaron la deuda porque ya hicieron la reconexión", contó.

Reclamo de la Municipalidad

Desde la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Salta destacaron que el año pasado ya se llevaron adelante acciones sobre el terreno ubicado en las cuadras 12 de Octubre, República de Siria, O‘Higgins y Maipú. En diálogo con El Tribuno, Federico Casas destacó que luego de las denuncias de los vecinos, por el estado de la veredas, se llevó adelante la averiguación para determinar quiénes eran los dueños del predio. “Para sorpresas de todos, descubrimos que el predio está bajo la órbita de trabajo de la Dirección de Arquitectura de la Nación”, contó Casas.

En aquel momento, Ambiente se dirigió a la oficina que mantiene la entidad en la provincia y reclamó acciones concretar para la limpieza de las veredas del predio.

“Nos aseguraron que no cuentan con fondos y que solicitarían a la Nación que resuelva el problema”, contó el funcionario municipal.

La ola de reclamos de vecinos provocó que nuevamente el organismo municipal reitere el pedido de tareas de limpieza, en esta ocasión no solo de la vereda sino también del interior, teniendo en cuenta las denuncias por falta de seguridad en el predio.

Florida y San Martín

Hace 15 días, El Tribuno publicó el reclamo por el estado de abandono de un inmueble ubicado en la esquina de Peatonal La Florida y avenida San Martín. Entonces, desde Ambiente municipal habían dicho que el Tribunal de Faltas estaba llevando adelante el reclamo correspondiente y el envío de la multa.

Al respecto, Casas contó que los dueños del edificio tienen domicilio registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Esto dificulta la tarea porque hay que esperar que los dueños respondan a los pedidos de limpieza del predio”, dijo.

El procedimiento que se debe llevar en este caso genera demoras en las acciones concretas sobre el inmueble que se convirtió en un foco infeccioso en pleno centro. “Debemos intimar a la empresa y si ellos no pueden hacerse cargo de la limpieza del predio que autoricen nuestro ingreso”, agregó Casas.

Recordó que se hizo un procedimiento similar en un edificio de calle 20 de Febrero, donde eran las oficinas del PAMI.

Como el titular tenía domicilio en Salta fue más fácil.