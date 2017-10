Durante 2017, el precio de los alquileres se incrementó un 25%

Pese a los esfuerzos que hace el Gobierno nacional para contener la inflación, la actualización de los alquileres posiblemente termine superando el índice de precios. Desde el Banco Central esperan terminar este año con una inflación anual del 23,8%; mientras que la actualización de inmuebles para el 2017 fue del 25%. Si las previsiones de la entidad monetaria del país son ciertas los alquileres le habrían ganado 1,2 puntos porcentuales.

Para el año que viene, también se espera un fuerte aumento en los alquileres, ya que las actualizaciones de los montos rondarán el 20% y desde el organismo que preside Federico Sturzenegger plantearon una inflación del 12%, como máximo. Esa meta propuesta por el Banco Central es cuestionada por especialistas que esperan que se ubique entre el 14% y el 19%.

Alquileres

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, Juan Martín Biella Calvet, en diálogo con El Tribuno, comentó que están atravesando un período "positivo" en sector después de años muy complicados.

El presidente de la entidad salteña resaltó que en la provincia existe una demanda demasiado alta de alquiler, con lo cual es fundamental incentivar a los propietarios a que inviertan para que los inmuebles se destinen a renta.

"La demanda de alquiler es permanente, hay muy poco stock y es caro", afirmó Juan Biella. Es por eso que desde la Cámara Inmobiliaria propusieron a Diputados la eliminación del depósito para bajar los costos reales de los inquilinos. "Si vos, al tercer mes no me podés pagar el alquiler y no le pagás al propietario, no le di una solución a las partes, les di un problema", expresó. Y agregó: "Hay que motivar la inversión. Desde la parte inmobiliaria motivamos la construcción y eso es multiplicador, genera trabajo. En Salta, la parte privada está construyendo más que la pública".

Pero para el presidente de la Cámara Inmobiliaria desde el Gobierno tienen que generar las condiciones para que eso siga ocurriendo. Desde el sector piden que se baje la inflación y que se sigan instalando los servicios esenciales. "Salta tiene que crecer en altura. Lo fundamental para nosotros es que se invierta en servicios, que el Estado nos de los servicios y te juro que nos cansamos de construir. El mercado y las líneas de crédito hoy nos lo posibilitan", rescató.

Ventas de inmuebles

Respecto a las ventas de propiedades, desde la Cámara Inmobiliaria comentaron que es muy difícil realizar un porcentaje de crecimiento porque el año pasado había muy poca venta y "no se puede hacer un parámetro real" porque la venta de inmuebles estaba muy parada hasta que salieron los créditos UVA.

Los años anteriores, solamente se vendían departamentos "en pozo", y se construyeron alrededor de 50 edificios, lo que representa cerca de 1.100 unidades anuales. La venta de inmuebles usados se empezó a mover con los créditos UVA y "cada día se van vendiendo más", aseguró Biella.

"Hoy los inmuebles tienen un valor distinto a lo que tradicionalmente tenían. Una casa de San Carlos que valía más de 30 mil dólares en los 90, ahora está en los 100 mil. Lo importante ahora es que esa casa siga valiendo 100 mil dólares, no 50 mil porque vos tomaste esa deuda, por eso es importantísimo bajar la inflación", analizó el presidente de la Cámara.

Para Biella existe otro inconveniente en la provincia y es que hay falta de títulos de propiedad. "Necesitamos que el IPV escriture porque las viviendas sociales, todas las casas que construye el Estado, son lo óptimo para este tipo de créditos hasta dos millones. Necesitamos los títulos, los planos; necesitamos que el Estado nos ayude a que la gente puede llegar a su vivienda", reclamó.

Aumento de ventas

El informe de coyuntura de octubre realizado por Fundación Mediterránea manifiesta que en el tercer trimestre del año, el volumen de transacciones ascendió a 1.280, mostrando aumentos en las operaciones de compra-venta de inmuebles del 24% con respecto al acumulado del tercer trimestre del 2016. Si lo comparamos con 2015 la actividad cayó un 1,3% en el mismo período.

El monto promedio de las transacciones en la compra y venta de inmuebles tuvo una suba interanual del 74% en el tercer trimestre del 2017 con respecto a igual período del 2016, pasando de $428 mil a $746 mil. Si lo comparamos con 2015, el incremento fue del 179,4% en el 2017.

En términos reales, los montos promedios de las transacciones para el tercer trimestre del 2017 se ubicaron en $167 mil. Es decir, un 43% más que en el 2016 (el precio por unidad transada fue de $117 mil) y 62% más que en el 2015 (el precio por unidad comerciada durante el tercer trimestre del año 2015 fue de $103 mil).