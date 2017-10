La SIP analiza las relaciones entre la prensa y gobiernos

Las relaciones tensas entre gobernantes y la prensa es un asunto preocupante en varios países de la región, incluido Estados Unidos donde el intercambio entre el presidente Donald Trump, periodistas y medios no siempre es amigable.

Este será uno de los tópicos de discusión durante la 73ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realiza en Salt Lake City, Utah.

El programa de la Asamblea General incluye momentos importantes para debatir la nueva realidad en Estados Unidos (EEUU). donde los temas de libertad de prensa que antes eran solo de contexto, ahora son relevantes en la conversación pública cotidiana.

Tras la inauguración de la reunión por el presidente de la SIP, Matt Sanders, y el vicegobernador del estado de Utah, Spencer J. Cox, arrancará el primer panel sobre "Integridad de las noticias", en el que Jeff Jarvis, del CITY University y Center for Entrepreneurial Journalism, de Nueva York, junto a Rosental Alves, de la Universidad de Texas en Austin, presentan alternativas sobre cómo enfrentar las noticias falsas, la desinformación y la tergiversación de las noticias.

El tema continuó el sábado con "Leyendo las noticias sobre Trump", a cargo del profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Northwestern de Illinois, Pablo Boczkowski, quien compartió los resultados preliminares de un estudio sobre cómo las personas interpretan las noticias relacionadas al presidente estadounidense.

Las noticias falsas y la relación equidistante entre la prensa y Donald Trump, presidente de EEUU, fueron abordados por el editor ejecutivo del periódico The Washington Post, Martin Baron, que seguirá con el informe de libertad de prensa de EEUU que presentará la abogada Sarah Matthews de la organización Reporters Committee for Freedom of the Press.

También destacan en esta asamblea la participación del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien expondrá sobre Venezuela.

Almagro recibió el sábado el Gran Premio Libertad de Prensa, máximo galardón otorgado por la SIP por su defensa a las libertades de expresión y de prensa.

Ayer se realizó el panel "Democracia y Venezuela", en el que representantes de los think tank Brookings Institutions y Center for Strategic & International Studies, con sede en Washington, DC, junto al director del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Henrique Otero, toman como caso de estudio la situación en el país suramericano para preguntarse si el gobierno y el pueblo estadounidense ven con preocupación las democracias en las Américas.

También durante las jornadas de la SIP se presentó un panel sobre la lucha internacional contra la corrupción y el rol del periodismo de investigación para exponer ese delito en ese contexto.