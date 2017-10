La mirada del Tano Riggio: “El equipo intentó jugar a otra cosa”

Víctor Riggio dejó sus conceptos tras la victoria agónica de Gimnasia sobre Guaraní en la Vicente López y no se guardó nada. Confesó estar feliz por el triunfo y preocupado por la alarmante falta de gol. Y elogió a Nicolás Issa y al protagonista de la tarde, Luciano Herrera; quienes jugaron partidos especiales por diferentes motivos.

“Me da mucha alegría ganarlo en el penúltimo minuto. Más allá de algunas imprecisiones el equipo mereció ganar, intentó en momentos difíciles salir jugando, intentó tocar. Se generaron seis situaciones claras que no se convirtieron y eso complicó, eso fue quitando confianza al jugador y agrandó al rival. Teníamos que haber abierto el partido antes, no tuvimos fortuna y también nos equivocamos. Nos queda la enorme alegría de haber ganado y también la sensación de que el equipo intentó jugar a otra cosa. Hoy se intentó otra cosa pese a los goles errados y los pases mal dados. Se jugó bajo la presión de la ansiedad por no convertir, dos goles errados de Toledo, tres de Garavano. El problema de los delanteros es cuando no están. A Garavano le dije que ya va a entrar, que ya le va a quedar mejor”, expresó Riggio en parte de su monólogo pospartido, para añadir a renglón seguido: “Algunos jugadores levantaron su nivel. (Nicolás) Issa pagó el ritmo del primer partido oficial que juega, en los últimos minutos estaba cansado, pero lo vi muy bien. Lo malo hubiese sido no ganar. Jugamos mejor que ante Mandiyú, con más variantes. Me voy contento por el esfuerzo para ganarlo hasta el último minuto”.

En cuanto a las variantes que implementó, el Tano justificó: “Con los ingresos de Rivero y Ceratto tiramos todo lo que teníamos por derecha, porque por izquierda siempre lo desequilibramos”. Y no escatimó en elogios hacia el autor del gol, Luciano Herrera. “Puede jugar por izquierda o de delantero. Es atrevido el chico, en un par de cosas lo demostró. En la primera que tuvo ya metió un centro de gol. Me dio alegría, es un pibe más que debutó en el Gigante e hizo un gol. Una alegría para él, para el club, para el equipo. Los chicos acá siempre me dieron alegría, no es la primera vez. Espero que podamos darle continuidad. Esto es una virtud de él”, dijo.



Reconocimiento para un luchador

El momento más emotivo de la tarde, antes del gol de Luciano Herrera que desahogó a todo el Gigante del Norte en el penúltimo minuto de adición, se vivió cuando el Tano Riggio decidió sacar de la cancha a Nicolás Issa. Todo el estadio aplaudió a Nico, quien se retiró muy emocionado y besándose la camiseta y el escudo. Issa, quien estuvo años alejado del fútbol a raíz de un problema cardíaco, tras su enorme lucha y su intervención volvió al ruedo con todo y jugó su primer partido oficial en el Gigante del Norte desde su regreso a la actividad. Cumplió con creces.

La misma historia

Menos de 2 mil personas asistieron al Gigante para ver la angustiosa victoria del albo sobre los misioneros. El clima no fue el mejor durante gran parte del partido y el gol que no llegaba enervaba a los de la popular, la preferencial y la platea. El popular hit “jugadores pongan h... que no juegan con nadie” se amplificaba y sonaba al unísono en los minutos finales. Hasta que el gol del juvenil jujeño llegó para desahogar a los corazones albos.

Las cábalas del DT

El DT de Gimnasia, Víctor Riggio, además de su vehemencia y su modo pasional de vivir los partidos, se caracteriza por la importancia que le da a las cuestiones externas y cabuleras. Por eso no fue un hecho azaroso que el Tano haya lucido nuevamente ayer en el Gigante del Norte su clásica camisa celeste y su gorra azul, prendas que supieron acompañarlo en aquel Gimnasia de los 13 partidos invicto en 2012 y en su ascenso en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lo que viene

A Gimnasia le quedan dos encuentros consecutivos en el Gigante del Norte, ante dos rivales directos, que serán fundamentales para aspirar a seguir peleando la clasificación: el próximo domingo recibirá a Sportivo Patria por la décima fecha (se jugaría a las 11 de la mañana a raíz del horario vespertino del Superclásico de Primera División) y el miércoles 8 de noviembre será anfitrión de Altos Hornos Zapla.