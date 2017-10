Kevin Spacey declaró su homosexualidad y pidó disculpas por haber acosado a un menor

El actor de House of Cards, muy reservado de su vida íntima confesó de todas maneras no recordar el hecho del que lo acusó el actor Anthony Rapp.

Kevin Spacey, actor muy reservado de su vida íntima dijo ayer que está "más que horrorizado" por las denuncias de que le hizo insinuaciones de carácter sexual a un adolescente hace décadas. El actor ganador de dos premios Oscar escribió en Twitter que no recuerda el encuentro. ‘Pero si me comporté como él describe, le debo mi más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado, y lamento los sentimientos que dice que lo acompañaron todos estos años‘, expresó.

En una entrevista con BuzzFeed, el actor Anthony Rapp dijo que Spacey y él se hicieron amigos mientras ambos trabajaban en distintos espectáculos de Broadway. Rapp tenía 14 años cuando asistió a una fiesta en el apartamento de Spacey en 1986 y, al final de la noche, un Spacey ebrio lo cargó, lo colocó sobre su cama y se le montó encima, dijo Rapp.

Agregó que Spacey, que entonces tenía 26 años, lo sujetó con fuerza pero que él logró zafarse y se fue del apartamento.

Rapp, que ahora tiene 46 años y actúa en la serie de televisión ‘Star Trek: Discovery‘, señaló que hizo público su caso luego de que las acusaciones contra Harvey Weinstein desataron conversaciones sobre acoso y abuso sexual en la industria del entretenimiento.

Spacey, de 58 años, habló públicamente sobre su orientación sexual por primera vez el domingo en su cuenta de Twitter.

‘Como los más cercanos a mí saben, en mi vida he tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres‘, dijo. ‘He amado y he tenido encuentros románticos con hombres toda mi vida, y ahora elijo vivir como un hombre gay‘. Spacey, que ha protegido ferozmente su vida privada, nunca antes había revelado su orientación sexual, pero apuntó que la historia de Rapp lo animó a hacerlo.

‘Quiero tratar esto con honestidad y de forma abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento‘, declaró.