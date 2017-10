Condenaron a Moreno a dos años de prisión por el cotillón contra Clarín

El ex secretario de Comercio Interior durante la gestión kirchnerista, Guillermo Moreno, fue condenado hoy a dos años y seis meses de prisión en suspenso por malversar fondos públicos para la compra de cotillón con consignas en contra del Grupo Clarín.

La decisión fue adoptada por mayoría por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que encontró a Moreno "coautor penalmente responsable del delito de peculado" y le aplicó una inhabilitación "perpetua" para ejercer cargos públicos.

El TOF 5 también condenó al ex gerente general de la Corporación Mercado Central, Guillermo Cosentino, y al ex presidente de esa institución, Fabián Dragone, a dos años de prisión en suspenso; mientras que absolvió al vicepresidente Carlos Martínez.

En los instantes previos a pronunciar las condenas, el tribunal encabezado por el juez Daniel Obligado anunció que el 22 de diciembre a las 10 serán leídos los fundamentos que respaldan las distintas condenas.

En el juicio, que se desarrolló en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, el ex funcionario kirchnerista había dicho esta mañana que una condena en su contra sería como decirle a los ciudadanos que que "decir `Clarín miente´es un delito".

"Si me condenan le van a decir a cada ciudadano argentino que decir 'Clarín miente' es un delito, y eso aberra el sentido común. No fallen en función del poder sino en función de la Justicia y en función de la Justicia decir 'Clarín Miente' es una verdad evidente", le había pedido Moreno al tribunal.

El juicio había comenzado el 4 de abril con una particularidad: se llegó a la instancia de debate oral sin impulso fiscal y solo con la acusación de la querella del propio Grupo Clarín.

Moreno y los demás imputados fueron acusados de haber utilizado 185 mil pesos del Estado para comprar banderitas, volantes, globos y otros elementos a los que le imprimieron frases como "Clarín Miente!" y de incitar a la violencia colectiva.

Acompañado por su abogado Alejandro Rúa, Moreno se retiró de la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py pasadas las 14, en medio de un centenar de militantes que habían ido a apoyarlo y que le dedicaron cánticos peronistas.