“Nunca tuve miedo ni pudor que me impidiera disfrutar de mi trabajo”

Juan Grandinetti, hijo de Darío, se abre paso con impronta propia en el universo del cine. Formado con destacados profesores como Julio Chávez y Claudio Garófalo, a sus 26 años integró más de diez obras teatrales y se destacó en tres filmes, donde comparte el elenco con su padre.

En su trabajo más reciente para la pantalla grande: Te esperaré, que se estrenará el jueves próximo, encarna a Federico, un muchacho con una cuota importante de rebeldía que intenta reconstruir la historia de su abuelo, un héroe para muchos.

Federico tiene un vínculo complejo con Ariel, su padre (Darío Grandinetti). Dispuesto a trazar su itinerario personal, ayuda a un escritor español que estudia y se interesa en su abuelo, Miguel Creu, quien participó de la Guerra Civil española.

En filme, comandado por Alberto Lecchi, retrata uno de los lazos más complejos: el de padres e hijos. En diálogo con el Tribuno, Juan habló. Entre otras cosas, de ese vínculo en la ficción y en la realidad, en el cine y en la vida.

¿Cómo construiste a Federico, dando que además trabajás con tu padre y trazan ese vínculo en la ficción?

La composición terminó de aceitarse durante el rodaje. También había algo de este vínculo que ya estaba de antemano: la relación que tengo con mi padre en la vida real. También, mucha confianza en Alberto Lecchi, que es una persona que tiene muy en claro lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, que era principalmente la relación padre e hijo frente a esta circunstancia que se les presenta. La excusa era esa, pero podría haber sido cualquier otra para contar esta relación. La cuestión de los padres y los hijos es muy generacional. Mi personaje busca la identidad de su abuelo para terminar de armar la suya. Me remonta a mi más temprana adolescencia, donde un padre no puede evitar que su hijo cometa los mismos errores que él cometió. Desde el padre, me parece perfecto, pero mi personaje quería equivocarse para después poder crecer.

Tu personaje conoce a su abuelo a partir de libros, casi idealizándolo...

Federico no conoce a su abuelo por su padre, sino a partir de libros. Creo que eso lleva a la idealización que tenía de su abuelo. Y si bien en algunos aspectos es muy valiente y parecido a sus antepasados, no tiene real conciencia de lo que su abuelo vivió. Es una época que me toca a mí, Juan. Uno se entera por los padres. Federico es valiente, pero también tiene sus temores.

¿En que se parece el vínculo que se ve en el filme al lazo real entre tu padre y vos?

La relación de Federico y Ariel se parece a la nuestra de hace unos años. Yo era un poco más rebelde y chocábamos un poco más. Pero me parece que trabajar con la familia es una de las cosas más lindas que hay. Nunca tuve ningún miedo ni ningún pudor que se me impidiera disfrutar del trabajo. Hicimos tres películas juntos, las tres las disfrutamos por igual. En ese sentido, él fue muy generoso y siempre se puso a la par mía, como un compañero. Tuvimos la suerte de trabajar con directores que los dos respetamos mucho. Lógicamente, en algunos puntos muertos o algún almuerzo, algún consejo me daba. Pero creo que es como cualquier padre con su hijo. Este es un trabajo donde uno a veces queda tan expuesto, que también se entiende ese costado. La verdad es que siempre fue muy respetuoso y se puso a la par mía. Nosotros nos ocupamos de trabajar y de disfrutar. Absorbo consejos que él me da no tan conscientemente, no tanto en el aspecto laboral sino en la vida. A veces lo escucho hablar, nos gusta ver películas y comentarlas. Esos momentos son muy nutritivos también. Y desde que soy chico siempre fue así, también con mis hermanas: tener una cierta mirada de las cosas. Son situaciones cotidianas que se dan en cualquier familia, que tienen sus temas de conversación.

¿En qué momento la actuación dejó de ser solo un tema en las charlas y se convirtió en tu vocación?

Me decidí por actuar cuando mi viejo estaba haciendo temporada en Mar del Plata con Ella en mi cabeza, creo que fue en 2006. Como Juan Leyrado estaba en el elenco, y su hija estaba estudiando con Julio Chávez, tomé su recomendación y estuve cinco años ahí. Desde entonces hasta hoy.

Tenés más experiencia en teatro que en cine ¿dónde te sentís más cómodo?

Son lugares de trabajo muy distintos, con metodologías diferentes. Hoy en día, me siento mucho más cómodo en el teatro. Lo cual no quiere decir que no me sienta cómodo en el cine, porque después de varias películas comencé a sentirme un poco más a gusto, confiando y en mi salsa. Pero sí es verdad que en el teatro uno está mucho más expuesto, también tiene un tiempo de ensayo que por lo general en el cine no existe. Ese trabajo me da mucha seguridad al momento de salir al escenario. Si bien uno hace la misma obra todas las noches, la adrenalina se renueva.

Con Toc-Toc giraste por toda la Argentina ¿cómo viviste esa experiencia?

Tuve la suerte de recorrer todo el país con Toc-Toc. La gente es mucho más cálida y valora mucho que el teatro viaje. Se da una muestra de cariño muy linda. Además, con esta obra todo el mundo se ríe todo el tiempo y es una experiencia muy linda. Como entrenamiento también es muy bueno porque uno tiene que adaptarse a distintos espacios y escenarios.