“El concurso de danza me abrió la cabeza, me enriquecí y ahora quiero volcarlo”

Una vez más la danza de nuestra provincia quedó bien sentada a nivel nacional. Romina Natalia Yurquina fue una de las finalistas del certamen Argentina Baila.

La mencionada y su comprovinciano Marcos Posadas, llegaron entre los finalistas de la categoría solista, donde el primer lugar quedó para el santafesino Fernando Vera. En tanto, en el rubro pareja, la victoria le correspondió a Cynthia Avalos e Iván Santillán (Buenos Aires).

Argentina Baila es un festival y un concurso que busca a los mejores bailarines de folclore del país, tanto solistas como parejas. Más de 500 personas de todos los puntos de la Argentina participaron de las audiciones que se realizaron en distintas provincias. Entre todos ellos fueron preseleccionados 50 bailarines que se trasladaron hacia Buenos Aires para participar de un intenso programa de formación donde fueron entrenados por reconocidas figuras de la danza. Durante seis noches la Televisión Pública Argentina transmitió el festival y eliminación en Tecnópolis, que contó con grandes figuras del folclore. Finalmente, una pareja y un solista resultaron ganadores y se alzaron con importantes premios.

Romina ya regresó a su ciudad natal y contó su experiencia.

¿Cómo te involucraste?

Mi mamá me insistió para concurrir al casting que se realizó en Salta. Una horas antes tomé y valor y partí al selectivo. No tenía una coreografía, así que puse una canción que me apasiona y eché a volar la magia sobre el escenario. Un tiempo depués me llamaron desde la organización para informarme que estaba entre los 50 seleccionados del país, quedé paralizada hasta que reaccioné por la hermosa noticia.

¿Cuál es el resumen?

El saldo es netamente positivo, me enriquecí dentro de la academia, somo tengo palabras de agradecimiento. Todo fue muy intenso y los sentimientos se potenciaron durante la competencia. Eran nueve horas de ensayo por día, pero lo bueno pasa rápido. Creo que el estar lejos de los afectos, nos unió con mayor fuerza, era un ambiente muy sano. Predominó el respeto y la amabilidad. Jamás ví un confrontamiento entre compañeros, siempre había un clima triste cuando era el día de la elminación. Yo disfrutaba cada gala, no pensaba si quedaba o no.

¿Cómo sigue?

El concurso me abrió la cabeza, voy a seguir envuelta en la danza. Me enriquecí y ahora quiero volcarlo, que el folclore jamás se muera.

¿Te iniciaste muy chica en la danza?

Mis padres fueron bailarines, mi mamá integraba el ballet Recuerdo Salteño, por lo consiguiente cuando tenía 4 años empecé a dar mis primeros pasos. Recién a los 17 años entré al mencionado grupo de Tomás y Sergio Flores. Estudié clásico, jazz, tango, árabe, expresión corporal, teatro, y otras danzas. La secundaria la hice en el Centro Polivalente de Artes.

¿Te fuiste a estudiar a otra provincia?

Si, me fuí a Comodoro Rivadavia, Chubut. Me recibí en la carrera de Tecnicatura en Explotación de Hidrocarburo, también me perfeccioné en computación e idiomas. Durante estos años estuvo algo alejada de la danza.

¿Qué pasó a tu regreso?

Primero rendí y fuí integrante del Taller del Ballet Folclórico de la Provincia; después de un tiempo pasé a ser suplente de la mencionada agrupación. Finalmente, en el 2015 quedé como bailarina del prestigioso ballet salteño. En ese momento también decidí volver a perfeccionarme en las distintas áreas. La verdad que, la danza me despierta todos los sentimientos, me moviliza, me encantaría poder vivir de esta profesión, mi deseo es contar la danza sobre el escenario.

¿Tus afectos?

Son los más importantes de mi vida, empezando por mis padres Fanny Peñaloza y Celso Yurquina, siguiendo por mis hermanos Joaquín y Nicole, y terminando por mi novio Gonzale Velarde, quien además es integrante del Ballet Clásico de la Provincia.