Mañana, paro de 24 horas de Aerolíneas y Austral

Los trabajadores aeronáuticos realizarán mañana un paro de 24 horas que afectará a todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral, aunque este lunes comenzaron las primeras cancelaciones, en reclamo de un aumento salarial del 26%. Los sindicatos anunciaron la medida de fuerza tras una nueva reunión con los empresarios llevada a cabo el jueves último, la cual no arrojó resultados favorables ante una diferencia de diez puntos entre lo pretendido y lo ofertado. Ante la huelga, el Gobierno ya advirtió que descontará el día que no se trabaje, mientras las autoridades de Aerolíneas tildaron de "absurdo y ridículo" el paro. Las cancelaciones comenzaron este lunes con el fin de garantizar el regreso de todos los aviones a su destino correspondiente antes de las 00:00, horario del inicio del cese de actividades. . El secretario de Prensa e la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Marcelo Urich, subrayó: "El paro está confirmado".

"Sesenta días negociando"

En declaraciones radiales, cuestionó: "Venimos hace 60 días negociando. En las paritarias de 2017, somos la última tanda de gremios que negocia. Y eso nos sorprende porque la mayoría firmó un 26% en marzo". "Nosotros pedimos que se reponga el salario de acuerdo con la inflación. Pedimos un 26%, pero entre un 24 y un 25%, estaríamos cerrando", evaluó. Además, señaló: "No me cabe ninguna duda que todos perdemos con la medida de fuerza, pero es motivo de la intransigencia de parte de las autoridades de Aerolíneas". Urich aseguró que los sindicatos pidieron que "se extendieran las negociaciones" y cuestionó la "actitud cerrada al no hacer oferta superadora". Subrayó, además, que se están por vencer "las conciliaciones del resto de las empresas que están dentro de la actividad, lo cual de seguir esto situación conflictiva, va a decantar en una parálisis total de toda la actividad aerocomercial en la República Argentina". Además, de UPSA, la medida de fuerza de mañana es apoyada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). . Por su parte, la Asociación Argentina de Aeronavegantes rechazó la posibilidad de sumarse al paro y sostuvo: "Si bien estamos en estado de asamblea permanente, no vamos a usar a los pasajeros de rehenes para nuestras negociaciones".

Instaron a reprogramar los vuelos

Aerolíneas Argentinas y Austral instaron hoy a todos los pasajeros que tienen un ticket para viajar mañana a comunicarse con la compañía antes de concurrir al aeropuerto o reprogramar el vuelo, ante la realización de una huelga a partir de esta medianoche y por 24 horas convocada por los gremios aeronáuticos.

Los pasajeros podrán consultar el estado de su vuelo al 0810 222 86527 o ingresando al sitio www.aerolineas.com y conocer las diferentes opciones que estas compañías aéreas pondrán a disposición para reprogramar vuelos, informó hoy informó Aeropuertos 2000 (AA2000) en un comunicado, en el que precisó que "todas las demás empresas estarían operando con normalidad".

"Los pasajeros que de cualquier manera concurran a los aeropuertos y se vean afectados por demoras prolongadas o cancelaciones, se les proporcionará asistencia especial a través del personal dispuesto por la empresa", agregó la empresa.

Para obtener más información, AA2000 pone a disposición de los usuarios el teléfono 5480-6111 las 24 horas, la web www.aa2000.com.ar y la aplicación móvil de AA2000, que cuenta con un chat online para consultar cualquier duda en tiempo real-.

El paro total de actividades fue anunciado hoy por los gremios Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior de Empresas Aeronáuticas (UPSA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), en reclamo de una mejora salarial del 26 por ciento.