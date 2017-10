Pavón: "Es mejor ganarle a River, pero un empate no vendría mal"

Cristian Pavón, delantero de Boca, celebró este lunes su buen momento individual y del equipo, y aclaró que no se terminará la Superliga si consiguen ganar en el Monumental el próximo domingo, pese a que le sacarían doce puntos de ventaja a River.

“No creo que esté terminando si le ganamos a River. Si Dios quiere, ojalá lo ganemos para seguir sumando. El campeonato no está terminado, es largo. Ojalá se dé que podamos ganarlo”, opinó.

En ese sentido, en declaraciones a Radio La Red, Pavón tampoco vio con malos ojos llevarse un empate del Monumental, teniendo en cuenta esa ventaja en la tabla, luego de ganar los siete primeros partidos de la Superliga.

“Obvio que mejor es ganar, porque es una alegría enorme, pero si no se puede, un empate no nos vendría mal. Iremos a hacer lo de nosotros y trataremos de ganar”, explicó.

En cuanto a su rendimiento personal, se mostró contento por haber podido mejorar en la toma de decisiones, que se trasladó en la cantidad de goles -lleva tres en diez partidos de la temporada- y las asistencias -siete-.

“Quizás el año pasado no tuve esa certeza de estar tranquilo para definir la última jugada. Lo fui aprendiendo de a poco, fui escuchando al cuerpo técnico y a los más grandes. Guillermo (Barros Schelotto) me decía que esté más tranquilo, que así iba a definir mejor. En el gol de Cardona justo levanté la cabeza y vi que hizo el movimiento, y salió”, opinó.

Por último, se refirió a la posibilidad de la convocatoria de Jorge Sampaoli para la Selección argentina, sabiendo que está en el radar de su cuerpo técnico y el domingo lo vio en vivo en el estadio la Bombonera.

“Sampaoli estaba en la cancha, pero yo sigo haciendo lo mío, sigo estando 100% para que algún día llegue la citación. Ahora todos dicen que los extremos son más favorables para estar, así que ojalá se me dé”, finalizó.