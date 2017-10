House of Cards terminará en 2018, tras las denuncias de abuso sexual contra Kevin Spacey

El exitoso drama de Netflix House of Cards terminará con su sexta temporada, según reportes de sitios especializados como Variety y Deadline. La producción, que ya está pleno rodaje, será la última entrega de la galardonada ficción, que se estrenará en 2018. La noticia del fin del show se produce a raíz de las acusaciones de agresión sexual contra su estrella, Kevin Spacey. El domingo, en una entrevista con Buzzfeed, Anthony Rapp afirmó que Spacey lo había acosado sexualmente en una fiesta en 1986 cuando tenía 14 años. Spacey se disculpó con Rapp en un comunicado publicado horas después de la entrevista. Por medio un mensaje en su cuenta de Twitter, la estrella aseguró que estaba "horrorizado" por la historia de Rapp, pero dijo no recordar el horrible incidente. En una clara intención de desviar la atención, Spacey se declaró abiertamente homosexual. El actor es también productor ejecutivo de House of Cards. Desde su estreno en 2013, la serie ha sido nominada a 53 premios Emmy, incluyendo un galardón para el actor por su papel del maquiavélico Frank Underwood que asciende al cargo de Presidente de los Estados Unidos junto a su ambiciosa esposa Claire, interpretada por Robin Wright. Por el momento, ni los compañeros de elenco de Spacey ni Netflix han realizado comentarios a la prensa sobre la grave acusación contra el dos veces ganador del Oscar.

La filmación de la última temporada comenzó en Maryland, Washington D, este mes. Netflix aún no dio a conocer una fecha de estreno. La quinta temporada se estrenó en mayo. El medio TV Line, citando fuentes de Netflix, indicó que el fin de House of Cards se decidió hace meses y que la cancelación de la serie no tiene que ver con el escándalo que rodea a Spacey. Sin embargo, en una declaración conjunta con Media Rights Capital, la principal productora de la ficción, la empresa reconoció se mostró preocupada por la situación. "Estamos profundamente preocupados por las noticias de anoche sobre Kevin Spacey", expresaron ambas compañías. "En respuesta a las revelaciones, los ejecutivos de ambas empresas llegaron a Baltimore esta tarde para reunirse con nuestro elenco para asegurarse de que continúan sintiéndose apoyados", explicaron. "Kevin Spacey no está trabajando en el set en este momento", añadieron.

Fuente Infobae