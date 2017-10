Cómo será la semana de Los Mayuatos

El listado de los 25 hombres del seleccionado salteño de rugby, Los Mayuatos, que participará en el Argentino de Mayores, se define esta noche y a partir de la jornada de hoy, el plantel tendrá una agenda cargada hasta el debut del sábado con Rosario, en el Jockey Club de esta ciudad.

Los jugadores están citados para las 21 en el predio de Universitario Rugby Club, donde el técnico Mariano Huber y sus asistentes ajustarán detalles en ataque. Al término del mismo, el staff dará a conocer la lista de los jugadores definitivos que representarán a Salta en la zona Campeonato.

Mañana, ya con el plantel definido, los trabajos pasarán a la defensa, mientras que el jueves no trabajarán en la cancha ya que se presentará la indumentaria oficial en un restaurante ubicado en Las Heras al 1200.

El viernes, en tanto, será el famoso Captain’s run, en el estadio del Jockey.

Más tarde, la delegación de Los Mayuatos partirá rumbo al hotel de la Liga Salteña de Fútbol, donde quedarán concentrados. Esa noche, analizarán los videos del último partido que jugó Rosario ante Uruguay.

“Seguimos evaluando”

En diálogo con El Tribuno, el responsable de llevar adelante los trabajos de Los Mayuatos, Huber, contó cómo preparan el plantel para la competencia.

“Estamos viendo algunos jugadores, seguimos evaluando y en el entrenamiento del martes (hoy), terminaremos de decidir”.

“El viernes a la tarde, después de los últimos ajustes, haremos el Captain’s run en el estadio del Jockey, donde nuevamente haremos de local”, dijo.

Finalmente, Huber agregó que la cancha de los albirrojos es sinónimo de localía para el seleccionado salteño: “Es tradicional jugar ahí. El campo de juego, además, es de lo mejor que hay en la provincia y cómodo para los asistentes”.

Entradas económicas

Los Mayuatos jugarán tres encuentros en el Argentino de Mayores: el sábado ante Rosario, el 25/11 vs. Tucumán y cerrará el 2 de diciembre en el Jockey ante Córdoba. De visitante jugará ante Cuyo y Buenos Aires.

Carlos Martearena, presidente de la Unión de Rugby de Salta, contó a El Tribuno que “las entradas para ver a Los Mayuatos serán económicas, porque queremos que se llene el estadio en cada presentación”.

Cada ticket tendrá un costo de $50, mientras que los jugadores de inferiores de cada club podrán pasar gratis. El valor de las entradas no van a variar en ninguno de los partidos.

“A los infantiles y juveniles que vayan a ver a Los Mayuatos con la camiseta de sus clubes, no se les cobrará entrada”, cerró Martearena.