Juventud no tiene otra que revertir el presente

Con el regreso de Agustin Bellone, juega el pendiente desde las 22, con Chaco For Ever, en el estadio Padre Martearena

A Juventud Antoniana le quedó el partido pendiente frente Chaco For Ever, que se juega esta noche, desde las 22, en el estadio Padre Martearena y es la oportunidad propicia que tiene el equipo que dirige el DT Víctor Nazareno Godoy, para empezar a recuperar terreno luego de las dos últimas derrotas y que le dejaron afuera de la zona de clasificación en la zona 4, del torneo Federal A.

La obligación del santo es volver a sumar de a tres y especialmente borrar esa imagen de la caída como local contra Sarmiento de Chaco, hace siete días atrás. Y en el armado del equipo, el técnico Godoy podrá volver a contar con Agustín Bellone, quien cumplió con la fecha de suspensión. “Va a ser un partido muy complicado donde los dos necesitamos ganar para ubicarnos en zona de clasificación. Va a ser un partido muy difícil. Los dos queremos lo mismo: ganar. Son clubes importantes. Y nosotros tenemos que plantear un juego inteligente, dispuestos a sumar los tres puntos en juego y hacer el juego que nos conviene”, señaló Agustín Bellone.

El defensor pasó a analizar de cómo se presenta cada partido. “Es un torneo dificilísimo y se va a definir sobre el final. Todos los partidos son complicados. Es una categoría donde todos los rivales ponen lo mejor y quedó demostrado con los resultados. Las vez pasada, San Jorge que no venía bien le empató al puntero Sarmiento, uno de los con mejor juego”, evaluó.

Para Bellone, lo que está en juego frente a Chaco For Ever, es la posibilidad de volver a meterse “en la zona de clasificación y es lo que más nos interesa en estos momentos”.

Como el defensor no viajó a Misiones se le consultó si habló con sus compañeros después de la derrota con Crucero del Norte. “Si, estaban bastante bajoneados. Es entendible porque uno siempre quiere traer un buen resultado jugando de visitante. Pero hay que tomarlo con calma y pensar en Chaco, que es lo que más importa”, reconoció el futbolista.

La consulta que se le hizo a Bellone, fue si por qué este bajón, a lo que respondió: “Si. El partido con Sarmiento no era para perder por cómo se dio el trámite. Les habíamos jugado de igual a igual, incluso tuvimos mas situaciones para marcar que el rival. Ellos no crearon tantos peligros en nuestro arco, pero no se nos dio por la derrota en contra. El partido del sábado, por ahí no se jugo como se quería y se vio reflejado en el resultado final”.

También Bellone habló de algunas cositas que faltan subsanar en el equipo. “Veníamos siendo sólidos en defensa y si estábamos convirtiendo goles. Ahora, nos está faltando convertir y recuperar la solidez que teníamos en defensa y que realmente es importante porque sabemos que desde la mitad de cancha para adelante tenemos jugadores que desequilibran”, explicó.

Por último quedó el tema de la confianza que se debe trasmitir desde lo grupal. “Cuidado, que la confianza la mantenemos, claro que golpea no conseguir los resultados. Somos conscientes que tenemos un plantel muy bueno y que tenemos jugadores para mejorar y revertir esta situación”, concluyó.

JUVENTUD - CHACO F. E.

F. Tantoni - L. Ledesma

A. Bellone - J. Calderón

J. Lovato - M. Cabrera

A. Reta - C. Verino

C. More - E. Díaz

J. Iturrieta - M. Chaulet

P. Garnier - O. Young

H. Lillo - S. Sciorilli

C. Acosta - H. Brizuela

G. Ibáñez - L. Rivero

L. Zárate - D. Magno

DT: V. Godoy - DT: M. Fullana

Estadio: Padre Martearena - Arbitro: Luis Lobo Medina - Hora: 22