En Central Norte el socio tiene prioridad, pero...

La escasa concurrencia en los último partidos de Central Norte es un tema que preocupa mucho a la dirigencia cuerva.

En el último encuentro frente a Concepción FC, hubo aproximadamente setecientas personas y ahora al cuervo solo le quedará un último partido de local, frente a Bella Vista de Tucumán, antes de arrancar los play offs.

La dirigencia azabache analiza seriamente cambiar la modalidad de jugar solo con socios. Esto quiere decir que estarían dispuestos a volver a permitir el ingreso del hincha que no se asoció, tal como lo hizo en la final del torneo pasado frente a Huracán Las Heras, pero en el estadio Martearena.

Alberto Gallo, prosecretario de Central Norte, comentó que la comisión directiva se reunirá para debatir este tema. “Es algo que lo venimos charlando como una posibilidad, venimos sosteniendo que el socio tiene prioridad. No deja de ser un riesgo volver a jugar con todo el público y además una de las condiciones que la policía nos puso para jugar en nuestra cancha es hacerlo con socios”.

El dirigente también remarcó que la falta de concurrencia afecta a las arcas del club. “El horario también generó antipatía, pero no nos quedaba otra alternativa. Con la cantidad de gente que está yendo a la cancha estamos jugando a pérdida. Como directivos somos administradores del aporte del socio. Tenemos dos semanas para analizar si jugar nuevamente con los socios e incluir a todos”.

De todas maneras, Gallo se esperanzó que para los play offs la cantidad de socios se va a incrementar.

“Creemos que los socios en los play offs nos va a acompañar. En principio, esta idea de jugar con esta modalidad siempre fue nuestra bandera y queremos respetarla, pero en las reuniones de comisión directiva siempre hay opiniones y hay que respetarlas. Personalmente, yo creería que se seguiría jugando con socios”, sintetizó Alberto Gallo.

Lo cierto es que ante la escasez de público hay diferentes factores: hace cuatro temporadas que el cuervo sigue jugando el Federal B y esto también cansa al socio, pero la única manera de salir a flote es con el aporte de todos.

Con la cuota de los socios se pueden pagar los sueldos en el club y mantener el estadio en condiciones, pero últimamente se le está haciendo cuesta arriba a la CD, incluso, cumplir con los haberes del plantel, al que ya se le debe dos meses.

El plantel azabache volverá hoy a los entrenamientos pensando en su próximo compromiso, como visitante, frente a Lastenia. Luego le quedará Bella Vista de local y cerrará visitando a Sportivo Guzmán.