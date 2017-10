Messi encabeza la acción del martes por la Champions

Lionel Messi y el Barcelona, Juventus y sus argentinos, el PSG con Neymar, el Bayern Munich, Roma, etc. Hoy es martes de puro fútbol con una nueva jornada de Champions League en Europa.

El Barça, líder del grupo D, visitará a Olympiacos en Grecia buscando su cuarta victoria consecutiva y pensando en la clasificación para los octavos de final.

El conjunto catalán ganó hasta ahora todos sus partidos y avanzará matemáticamente a la siguiente ronda si gana en Atenas y Sporting de Portugal no hace lo propio contra Juventus, o si empata en Grecia y los italianos vencen en Lisboa al conjunto lusitano.

Lionel Messi, por su parte, formará el tridente de ataque junto a Gerard Deuloufeu y el uruguayo Luis Suárez. La Pulga es el segundo mejor goleador histórico de la Champions y necesitará un triplete hoy para convertirse en el segundo jugador en alcanzar los 100 tantos en la máxima competencia europea, por detrás de Cristiano Ronaldo. CR7 lleva 111 goles, Messi tiene 97.

En tanto, el DT Valverde convocó nuevamente a Javier Mascherano tras la fiebre del fin de semana.

Además, Sporting Lisboa, donde juegan Marcos Acuña, Jonathan Silva, Rodrigo Battaglia y Alan Ruiz, necesita de una victoria sobre la Juve de Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín para mantener chances de pasar de ronda.

Por el grupo C, Atlético Madrid está contra las cuerdas y recibirá al Qarabag de Azerbaiyán, mientras que el Chelsea inglés y la Roma de Italia, donde serían titulares Federico Fazio y Diego Perotti, se verán de nuevo las caras después de un vibrante 3-3.

En el grupo A, Manchester United será local ante Benfica de Portugal y se clasificará si gana y en el otro encuentro, en Rusia, CSKA Moscú no vence al Basilea suizo.

Por último, en el grupo B, París Saint Germain, con los argentinos Di María, Pastore y Lo Celso, más su gran figura Neymar, buscará cerrar la clasificación frente al Anderlecht de Bélgica, mientras que Celtic de Escocia recibirá a Bayern Munich.

El programa

GRUPO A

M. United vs. Benfica

Hora: 16.45 - Fox Sports 3

Basilea vs. CSKA

Posiciones: M. United 9 puntos, Basilea 6, CSKA 3 y Benfica 0.

GRUPO B

PSG vs. Anderlecht

Hora: 16.45 - Fox Sports 2

Celtic vs. Bayern Múnich

Hora: 16.45 - TV: ESPN

Posiciones: PSG 9, Bayern 6, Celtic 3 y Anderlecht 0

GRUPO C

Roma vs. Chelsea

Hora: 16.45 - Fox Sports

Atl. Madrid vs. Qarabag

Hora: 16.45

Posiciones: Chelsea 7, Roma 5, A. Madrid 2 y Qarabag 1

GRUPO D

Olympiacos vs. Barcelona

Hora: 16.45 - ESPN2

Sp. Lisboa vs. Juventus

Hora: 16.45 - ESPN+

Posiciones: Barça 9, Juve 6, Sporting 3 y Olympiacos 0.