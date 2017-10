Cruce entre productores y la Nación por las langostas

Un nuevo capítulo se suma a la ya renombrada problemática de langostas en la provincia y otras zonas del país. En el marco de una reunión convocada por la Asociación de Productores y legumbres del NOA, que se llevó a cabo en Rosario de la Frontera, los integrantes de la comisión decidieron emitir un comunicado al ministro de Medio Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero, en el que dejan asentado las responsabilidades que el Gobierno nacional está pasando por alto sobre el problema sin hacerse cargo, según expresaron.

En la misma rechazan terminantemente la resolución N§ 689 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria promulgada este año.

Además, exigen hacerse cargo y gestionar medidas de carácter urgentes, según el artículo 3 de la resolución 438-E/17 del Senasa, reclamando para dicho organismo mayor personal para monitoreo y financiamiento de logística y control de la plaga.

Emergencia

En la nota también piden que se gestione mediante el Gobierno provincial una ley de emergencia fitosanitaria por langostas y dejan en claro que se responsabilizará al Gobierno nacional por algún daño colateral que pudiera surgir a causa de las aplicaciones de agroquímicos realizadas por el productor.

En diálogo con El Tribuno, el director de Agricultura de la Provincia, Gunther Schreiner, quien fue invitado a participar de la reunión, indicó que Salta está trabajando de manera coordinada entre las instituciones públicas y privadas para afrontar la problemática. "Nosotros participamos como gobierno, ya que es una preocupación grande en la zona. La provincia le está dando insumos y equipamientos al Senasa y se establecieron tres puntos de control para rastrear a las mangas. Ya sabemos cómo actuar pero los recursos son escasos. Vamos a gestionar ante Nación esta problemática", dijo.

Por su parte, Jorge Piorno, integrante de la comisión de la Asociación de Productores del NOA, subrayó que los técnicos del Senasa están haciendo un buen trabajo pero los recursos no dan abasto. "Están comenzando a salir cosas que por falta de personal y presupuesto se hace más difícil poder superarlas. Como institución queremos respaldar la gestión del Senasa y pidiendo al Gobierno nacional que se aumenten los recursos. Nosotros sabemos que es nuestro deber monitorear la plaga. Pero la responsabilidad tiene que ser articulada y deben hacerse cargo en los recursos que deben disponer", dijo.

Piorno destacó que las tareas que se venían haciendo hasta el momento no los están favoreciendo para el control total de la plaga y esperan que el problema se agudice. "Hay un problema fundamental y es que la plaga de langostas no obedece al tipo de monte, cambios climáticos ni a fronteras. La zona de desove no solo es Argentina, sino también Paraguay, Bolivia y parte de Brasil. Antes, como no había tanto problema no había interés en solucionarlo. Este año es grave y en el 2018 va a ser peor. Nos dimos cuenta que al final no se estaba haciendo nada en el tema como se dijo", agregó.