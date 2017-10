Por primera vez serán evaluados los futuros docentes de todo el país

Expectantes. Así están los 63 futuros docentes de Matemática y Lengua del Instituto de Educación Superior (IES) 6.043 Jorge Luis Borges, de barrio San Carlos, que hoy, en solo unas horas, serán evaluados por primera vez en sus conocimientos y habilidades para enseñar.

En Salta, el operativo nacional Enseñar alcanzará a 2.184 jóvenes de 30 institutos que, en la actualidad, están realizando sus prácticas en aulas. No se evaluarán todas las carreras, únicamente Educación Primaria y materias del ciclo básico de Secundaria: Matemática, Lengua, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología, Física, Química e Inglés.

Algunos de los 89 estudiantes del profesorado de educación primaria que rendirán en el IES 6.001 General Manuel Belgrano (ex-Normal) tuvieron una experiencia evaluativa hace dos años atrás, cuando debieron demostrar lo que saben en una prueba del Instituto Nacional de Formación Docente.

"No es un elemento que sirva para aprobar o aplazar, sino para mejorar el futuro. Desde esa mirada la evaluación es un instrumento de mejora y los chicos lo abordaron bastante bien", destacó la rectora Sandra Méndez.

Su par, Gabriela Tejerina, del profesorado que funciona en la zona sur de la ciudad, comentó: "Es interesante porque se trata de una evaluación externa que va a servir para mejorar las prácticas en los institutos; nosotros hacemos diagnósticos año a año, pero es distinto cuando la hace alguien de afuera y con un instrumento estandarizado como este caso".

En total, se forman para docentes casi 24 mil salteños. De los 30 establecimientos donde se hará la prueba, 26 son estatales y cuatro privados. Ocho están en la capital salteña y el resto en el interior provincial: cuatro en el Valle de Lerma, uno en Gemes, uno en Cafayate, uno en Metán, dos en Rosario de la Frontera, cuatro en Anta, seis en General San Martín, dos en Orán, uno Santa Victoria Este y dos, en Rivadavia.

El diagnóstico combina consignas abiertas y cerradas de respuesta única y múltiple, y evalúa las áreas de comunicación escrita y criterio pedagógico. En la parte escrita, se evaluará el nivel de lectura (extraer información, interpretar información, reflexionar y evaluar) y escritura (producir textos).

En la cuestión pedagógica, se indagará la planificación de la enseñanza, implementación de estrategias y evaluación de los aprendizajes.

En Salta, participarán 32 observadores externos nacionales y jurisdiccionales. Los docentes/aplicadores serán designados por el rector del Instituto de Formación Docente para aplicar la evaluación con la asistencia del observador.

Las cajas con los exámenes selladas permanecían anoche en un hotel de la ciudad. Serán abiertas momentos antes de empezarse a rendir. La prueba durará dos hora.

Miriám Goldszier: “La evaluación es importante, favorece las prácticas futuras”

¿Es la primera vez que se evalúa a estudiantes de carreras docentes?

Sí, es la primera vez. Esta es una prueba nacional estandarizada. Se va a dar un estado de situación general de cada provincia y del país. Uno puede vislumbrar y pensar que la prueba no va a ser... si yo tengo una institución educativa diseñada de una manera y voy a preguntar al alumno sobre estrategias y dinámicas innovadoras, es muy probable que los resultados nos digan que es necesario cambiar porque estos son los docentes que van a estar los próximos 25 años a cargo del sistema que queremos sea otro. Pero la estructura con la que se forman los docentes es anterior. Está bueno que comencemos a hablar con información concreta, no con hipótesis.

¿De qué sirve la prueba Enseñar?

Sabemos que la impronta vivida en un contexto educativo es tan fuerte que a veces supera lo aprendido y uno reproduce las prácticas vividas -estrategias de enseñanza- más que lo que ha reflexionado acerca de ellas, es decir, si yo estuve en clases enciclopedistas, organizadas de una manera, con un profesor que explica y 30 personas que escuchan, sentadas de una manera, cuando tenga que ser profesor y lea sobre metodologías diferentes de trabajo va a ser más importante la manera en que lo aprendí que todo lo que leí y reflexioné. Esa manera de aprender deja huellas y eso es lo conocido y lo que voy a reproducir. Por eso, la evaluación es muy importante, porque favorece las prácticas futuras.

¿Hay cierta resistencia a las evaluaciones?

Tenemos una cultura de evaluación que hay que fortalecer desde la formación. Crear una cultura de aprendizaje diferente, donde en el ejercicio los futuros docentes reproduzcan esas prácticas y no las anteriores. Eso va a hacer que me comporte distinto cuando yo sea docente. Un docente que nunca fue evaluado ni participó activamente de un cambio de gestión o transformación dentro de su contexto educativo es muy posible que no proponga eso en sus alumnos. Las prácticas son huellas importantes. Uno hace lo que aprende, más que lo que reflexiona. Ninguna de las pruebas, Enseñar o Aprender, que será el próximo 7 de noviembre, es nominal. Hay que aprovechar para poder manifestarse en lo que uno realmente sabe, y en lo que no sabe también, porque es información productiva para tomar decisiones para el sistema.

En las prueba Aprender en 2015 también se indagó a los docentes, qué pasó con esos resultados...

Sí, esas evaluaciones que se hicieron a los docentes todavía no se terminaron de procesar. Se priorizaron los resultados de los alumnos.